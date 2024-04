Inter-Cagliari 2-2: punto vitale per i sardi al Meazza

Un Cagliari eroico esce imbattuto dal Meazza riuscendo a rimontare due volte il vantaggio dell’Inter. Nerazzurri a cui non bastano le reti di Thuram e Calhanoglu per vincere il match Shomurodov e Viola infatti fissano il punteggio sul 2-2 finale.

Inter-Cagliari, le formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Di Pardo, Sulemana, Makoumbou, Jankto, Augello; Luvumbo, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri.

Il primo tempo

Parte forte l’Inter e dopo 5 minuti è pericolosa con Barella. Sugli sviluppi del corner calciato da Dimarco, il centrocampista conclude al volo di collo esterno. Si tuffa per respingere Scuffet, poi viene fischiato un fuorigioco a Thuram. All’ undicesimo la risposta sarda con Luvumbo. Accelerazione bruciante e sinistro a giro che termina fuori di un soffio. Sommer non ci sarebbe potuto arrivare. Passa un minuto e l’Inter trova il vantaggio. Darmian avvia l’azione dal destra premiando il taglio di Sanchez che alza la testa e serve al centro dell’area per Thuram a segno col destro sull’uscita di Scuffet. Al diciasettesimo ancora Luvumbo pericoloso. Ci riprova l’attaccante rossoblù calciando verso la porta dell’Inter col sinistro, smorzato dall’intervento di Acerbi. Blocca la sfera senza difficoltà Sommer. Al 22′ l’Inter ci riprova ancora con Thuram con Luvumbo che un minuto dopo ha la terza occasione. Al ventottesimo Barella segnerebbe il 2-0 ma la rete viene annullata per fuorigioco. Dimarco alza la testa e disegna un cross morbido per il colpo di testa del capitano nerazzurro che riesce a scavalcare Scuffet, ma il numero 23 era in fuorigioco. Al trentottesimo Shomurodov ha ancora una buona occasiona ma Sommer salva. Finisce con l’Inter il vantaggio il primo tempo.

Il secondo tempo

In avvio di ripresa Inter subito pericolosa con i suoi esterni, prima Darmian e poi Dimarco nel giro di due minuti. Al sessantacinquesimo arriva a sorpresa il pari sardo. Lancio di Obert per la sponda di Luvumbo che la aggiusta per la conclusione vincente di Shomurodov, la tocca Sommer senza riuscire a respingere. 4 minuti ed è Sanchez a sfiorare il nuovo vantaggio. Colpo di testa in tuffo del cileno, servito con un pallone morbido da Dimarco. Inter vicina al secondo gol!. Al 73′ rigore per l’Inter. Cross di Barella per il colpo di testa di Frattesi, respinto con un tocco di mano da Mina. Nessun dubbio per Fourneau che indica subito il dischetto. Dal dischetto si presenta Calhanoglu che angola perfettamente. Scuffet sfiora ma non basta. A sette minuti dalla fine arriva però il nuovo pareggio dei ragazzi di Ranieri. Colpo di testa in avanti di Prati, poi il tocco di Lapadula mette Viola nelle condizioni di calciare in porta. Niente da fare per Sommer. A 30 secondi dalla fine il Cagliari ha poi la palla del 3-2. Ripartenza gestita da Lapadula che alza la testa e premia l’inserimento al centro di Viola che di testa spedisce tra le braccia di Sommer. Finisce così con l’Inter che ora dovrà vincere obbligatoriamente contro il Milan per festeggiare lo Scudetto al derby.