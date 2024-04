“Non lo farei”: Formula 1, che mazzata per Vettel

Il mondo della Formula 1 è scosso dalle novità di mercato scatenate dal passaggio di Hamilton in Ferrari: torna in ballo il nome di Vettel

Il mondo della Formula 1 in questo momento è fatto di certezze ma anche di speranze. Le certezze si chiamano Max Verstappen e Red Bull che dopo la parentesi infelice in Australia sono tornati a dominate. Ma anche Liberty Media che ha già diffuso la bozza del calendario 2025. Tra le speranze invece incredibilmente rientra Sebastian Vettel, un nome che fa discutere.

Tutto è cominciato con la mossa a sorpresa di Lewis Hamilton, che ha deciso di fare come Marc Marquez. Nonostante una storia leggendaria con la Mercedes, la stessa che lo spagnolo ha costruito alla Honda in MotoGP, il campione britannico ha detto basta.

L’impressione è che abbia capito di non aver un futuro nella scuderia con cui ha costruito la sua carriera inimitabile. E così come Marquez ha preferito dire addio quando sente di avere ancora cartucce da sparare. In effetti i risultati del team anglo-tedesco in questo inizio di stagione gli stanno dando ragione, ma tutti si aspettano che prima o poi Mercedes esca dal tunnel.

Intanto però resta aperto il tema della sua successione. Toto Wolff ha deciso di prendere tutto il tempo necessario per mettere sotto contratto un sostituto all’altezza non solo di fare coppia con George Russell ma anche di tornare a vincere.

Formula 1, che mazzata per Vettel: un ex campione del mondo lo stronca

Dall’elenco dei nomi papabili, per Mercedes ma anche per la Red Bull se non dovesse più confermare Sergio Perez, è già sparito un profilo. Perché Fernando Alonso, mettendo fine a tutte le voci delle ultime settimane che lo vedevano in ballo per un paio di sedili importanti, ha sposato la linea della continuità. La sua carriera andrà avanti con la Aston Martin almeno sino al 2026 con soddisfazione reciproca.

Così per Mercedes la caccia resta aperta a diverse soluzioni. Una posta molto solida porta sempre al nome di Carlos Sainz, che resterà libero dalla Ferrari e in questo inizio di stagione ha dimostrato di essere veramente sul pezzo. Non c’è solo la vittoria di Adelaide, ma più in generale un percorso molto brillante per una partenza con le Rosse che non è mai stata così solida.

L’idea di Wolff, almeno secondo gli altri addetti ai lavori, è quella di puntare sull’usato sicuro. Per adesso Andrea Kimi Antonelli, nonostante stia cominciando a dimostrare le sue doti anche in Formula 2, è ancora troppo giovane per lanciarlo nella mischia. Quindi meglio pensare a chi conosce bene l’ambiente.

Come Sebastian Vettel che ha abbandonato il mondo della F1 alla fine del 2022. Allora sembrava che il tedesco quattro volte campione del mondo non avesse nessuna voglia di tornare, per dedicarsi solo alla famiglia e ai suoi interessi. Oggi però il vento è cambiato e l’idea di riprendere un volante con un grande marchio tedesco può essere allettante.

I rumors stanno diventando sempre più impetuosi, ma c’è chi non condivide l’idea. Come l’ex campione del mondo Damon Hill che ne ha parlato al ‘F1 Show’. “Vettel era dominante e all’inizio della sua carriera è stato fantastico. Ma quando le cose si sono fatte difficili alla Ferrari, per lui è diventato una specie di lavoro. Come team principal, correreste il rischio che ritrovi la sua forma? Sinceramente io non lo farei”.

Seb però ha fatto capire più volte negli ultimi tempo che l’idea di riprendere in mano una monoposto nello sport che ha amato tanto non gli dispiacerebbe. Wolff sarà disposto a concedergli una chance? Lo sapremo presto.