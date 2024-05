Roma, il sogno è la terza finale europea di fila: con questo Bayer serve un’impresa

Dopo aver eliminato il Milan ai quarti di finale, la Roma di Daniele De Rossi affronterà il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nelle semifinali di Europa League. Il match di andata, in programma allo Stadio Olimpico, si giocherà questa sera alle ore 21:00. I capitolini e le Aspirine si incontreranno di nuovo in semifinale di Europa League dopo lo scorso anno: la Roma di Mourinho riuscì ad approdare in finale dopo l’1-0 dell’Olimpico e lo 0-0 della BayArena. Sono sei i precedenti totali, gli altri quattro in Champions League: due vittorie giallorosse, un pareggio e un successo della squadra tedesca.

Probabili formazioni Roma-Bayer Leverkusen e designazioni arbitrali

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All.: De Rossi

A disp.: Rui Patricio, Boer, Llorente, Angelino, Bove, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Azmoun, Joao Costa.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz. All.: Xabi Alonso

A disp.: Hradecki, Lomb, Hincapie, Kossounou, Arthur, Hofmann, Andrich, Puerta, Tella, Schick.

La UEFA ha reso noto le designazioni arbitrali per Roma-Bayer Leverkusen, che sarà diretta da François Letexier, con Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni assistenti. Il quarto uomo sarà Rade Obrenović, Jérôme Brisard sarà il VAR mentre Willy Delajod l’AVAR.

Roma-Bayer Leverkusen, dove vedere il match

Roma-Bayer Leverkusen sarà trasmessa in chiaro su Rai1. La gara di andata sarà visibile anche su Sky Sport. Sarà inoltre possibile vedere la partita in streaming tramite Raiplay, Sky Go, Now Tv e DAZN.