Roma, N’Dicka sta bene

Evan N’Dicka sta bene. È questa la notizia che ha reso nota con un post sui propri canali social la Roma. Il difensore ivoriano si è sottoposto in queste ore agli accertamenti di rito che hanno escluso l’ipotesi dell’infarto in campo. E ha già ricevuto la visita dei suoi compagni dopo l’interruzione della gara.

N’Dicka passerà la notte sotto osservazione in Ospedale a Udine.

Dopo lo spavento del malore, a seguito di un colpo subito all’altezza del petto durante Udinese-Roma, la serenità per un N’Dicka in buona salute e di buon umore, come riferisce la società.