Udinese-Roma, malore per Ndicka: gara sospesa e rinviata

E’ stata sospesa al 72′ e rinviata 10 minuti dopo la gara del Bluenergy Stadium tra Udinese e Roma. Al minuto 72′ il centrale della Roma Evan Ndicka ha accusato un malore. Il calciatore si è accasciato a terra ed è successivamente uscito in barella facendo un segno di ok. I giocatori della Roma, rappresentati dal tecnico Daniele De Rossi, hanno comunicato di non sentirsela a continuare la gara. Dopo 10 minuti di sospensione il direttore di gara Luca Pairetto ha così deciso di interrompere definitivamente la partita. Il giocatore è ora cosciente ed è stato trasferito in codice giallo in ospedale.