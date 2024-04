Udinese-Roma, le ufficiali: la scelta su Dybala

Grandi sorprese nell’undici della Roma per la sfida contro l’Udinese delle 18. De Rossi esclude Dybala dall’undici titolare e cambia modulo. Panchina per Thauvin nell’Udinese. Pereyra con Lucca in attacco. Sorpresa Payero in mezzo al campo.

Udinese-Roma, le formazioni

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Roma (3-5-2): Svilar; Huijsen, Llorente, Ndicka; Zalewski, Cristante, Paredes, Aouar, Angelino; Baldanzi; Lukaku. Allenatore: Daniele De Rossi.

Roma, De Rossi le parole del tecnico

Prima della gara contro l’Udinese, De Rossi ha commentato così a DAZN le scelte di formazione: “A Lecce era una situazione diversa: Pellegrini era squalificato e Dybala stava male. Pelle oggi ha avuto un problemino, Paulo ho scelto io di non farlo giocare perché l’ultima volta che ha giocato di giovedi e domenica si è infortunato“.