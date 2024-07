Fiorentina, senza Milenkovic e Bonaventura… ma con un Colpani e un Kean in più

Dopo l’addio ai vari Arthur e Belotti, la Fiorentina ha ceduto Milenkovic al Nottingham Forest dopo non aver rinnovato il contratto a Jack Bonaventura volato in Saudi Pro League. Subito i primi rinforzi alla corte di Raffaele Palladino che dovrà migliorare quanto fatto dal suo predecessore dopo le 3 finali negli ultimi due anni.

Sono arrivati Pongracic dal Lecce, Colpani dal Monza e Kean dalla Juventus con Amrabat che non è stato riscattato dal Manchester United e pronto a rimettersi in gioco a Firenze dopo la parentesi poco fortunosa in Premier League.

Fare bene è una prerogativa della società e alzare il livello non è mai stato in discussione che la dirigenza che proverà a resistere agli assalti esteri per Nico Gonzalez, attenzionati dall’Arabia Saudita e dall’Atletico Madrid. Il Mallorca invece, in pressing su Kouamé che in questo pre-campionato è stato tra i più in palla dei viola.

Probabile formazione Fiorentina 2024-25, Palladino riparte dalle certezze e da un suo pupillo

3-4-3: Terracciano; Pongracic, Martinez Quarta, Ranieri; Kayode, Mandragora, Colpani, Parisi; Gonzalez, Kean, Sottil.