Come finirà Roma-Juventus? Trova su www.planetwin365.news il pronostico di Roma-Juventus e vinci, invia un sms al numero + 39 439 00 03 698

Tra i match di questa calda 31esima giornata di Serie A, tantissime attenzioni sono rivolte alla delicata sfida di domenica sera. Allo stadio Olimpico, infatti, si giocherà Roma-Juventus, una gara che potrebbe essere decisiva per la corsa all’Europa. Dopo un filotto di sette vittorie consecutive, la squadra di Ranieri è riuscita a portarsi nuovamente nelle zone alte della classifica e ora è in piena lotta per il quarto posto. I capitolini hanno raggiunto quota 52 punti e occupano in questo momento il sesto posto in classifica. La distanza dalla Vecchia Signora è di tre lunghezze, mentre il Bologna quarto è lontano quattro punti.

Nell’ultimo impegno stagionale, la Roma è riuscita a portare a casa la vittoria contro il Lecce, al Via del Mare (1-0). Buona la prima di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Il tecnico croato ha esordito la scorsa settimana contro il Genoa, all’Allianz Stadium, e ha conquistato i primi tre punti di questa avventura bianconera. Grazie al successo nell’ultimo turno di campionato, la Vecchia Signora ha raggiunto quota 55 punti, come anticipato, mantenendo il quinto posto e le distanze dai giallorossi, evitando che il Bologna potesse ampliare il proprio vantaggio.

Cosa ci dicono i precedenti recenti? Nelle ultime dieci gare disputatesi tra Roma e Juventus, si registrano quattro vittorie dei bianconeri; due dei giallorossi e quattro pareggi. La sfida d’andata, giocatasi a settembre a Torino, si è chiusa sullo 0-0. Le quote per la sfida di domenica sono particolarmente equilibrate: basti pensare che la vittoria della Roma pagherebbe 2,35 volte la posta su Planetwin365; su Betfair e Bwin 2,30. Segnaliamo la quota del segno “X” all’intervallo: su Planetwin365 si parla di 2,06 volte la posta; su Bet365 2,05 e su Bwin 1,95.