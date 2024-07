Il nuovo numero 7 e non solo: il possibile 11 del Milan di Fonseca per la nuova stagione

Si riparte da Paulo Fonseca con il Milan 2024-25 che sta iniziando a prendere forma definendo l’arrivo dei prossimi colpi di mercato in vista della prossima stagione.

Dopo aver ultimato la questione Alvaro Morata, il club di Via Aldo Rossi sta continuando a muoversi sul mercato con le idee abbastanza precise e con Furlani, Moncada e Ibrahimovic, che proveranno ad accontentare le richieste dell’ex Roma. Arriveranno un centrale di difesa (Pavlovic del Salisburgo nome caldo), un terzino destro (Emerson Royal, dal Tottenham) e, soprattutto, un nuovo numero 9 che prenderà il posto di Olivier Giroud che dopo gli Europei volerà in America per iniziare la sua avventura ai Los Angeles FC.

Da capire chi sarà il nuovo centravanti rossonero: diversi i nomi accostati al Diavolo nelle ultime settimane. Da Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund a Tammy Abraham della Roma . Senza dimenticare il rinforzo a centrocampo con .Fofana del Monaco nome caldo, ma valutazione importante dei monegaschi che lo valutano intorno ai 35 milioni.

La probabile formazione del Milan 2024-25 con i possibili acquisti

4-3-3 – Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Leao, Morata, Pulisic.