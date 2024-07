Atalanta, Gasperini riparte dalle sicurezze della passata stagione… più Zaniolo

La squadra vincitrice dell’ultima Europa League proverà ad alzare il livello di una rosa che ha stupito e non poco nell’ultima stagione, superando squadre sulla carta superiori come Liverpool e Bayer Leverkusen, con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che si è già assicurata le prestazioni di Godfrey, dopo l’infortunio di Scalvini e di Zaniolo che cercherà di rilanciarsi dopo l’annata poco fortunosa all’Aston Villa.

Da capire quale sarà il futuro di Teun Koopmeiners da tempo nel mirino della Juventus che sta facendo di tutto per assicurarsi le prestazioni dell’olandese, main target per il centrocampo nonostante l’AD Luca Percassi abbia ribadito più volte che non sia in vendita.

Nel frattempo, considerando i tanti impegni ravvicinati, il club nerazzurro è alla ricerca di nuove occasioni sul mercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa orobica, senza dimenticare le uscite con Miranchuk vicino al trasferimento in MLS, Djimsiti nel mirino dei qatarioti dell’Al-Rayyan ed El Bilal Touré tra gli obiettivi dello Stoccarda per il dopo Guirassy.

Probabile formazione Atalanta 2024-25: il possibile undici di Gasperini

3-4-1-2: Carnesecchi; Godfrey, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere; Zaniolo/Lookman, Scamacca.