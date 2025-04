Milan, Conceicao: “Gimenez out con l’Udinese, no alle due punte”. Poi frecciata a Palladino

L’allenatore parla poi della situazione relativa agli infortuni: “Walker si è fatto male in allenamento, Gimenez non ci sarà. Sono successe tante cose: Loftus-Cheek che va in ospedale, Thiaw col mal di stomaco, Walker che si fa male a casa, queste cose sfuggono al nostro controllo. Giocare con due punte? Il 4-4-2 è uno dei moduli che mi piace di più, ci ho giocato tanti anni. Ma non siamo ancora equilibrati e solidi per giocare con due punte, più Leao che attacca molto, Theo che attacca molto, terzini di spinta. Puoi essere offensivo anche con una sola punta”.

Poi una stoccata a Palladino al quale risponde ad una settimana di distanza dal 2-2 con i viola a San Siro: “Palladino ha detto che è stata una bellissima partita, a me però non piacciono le gare in cui si possono segnare 5-6 gol e prenderne altrettanti. Mi piace la compattezza e la solidità; è un po’ andare ad attaccare per disperazione per il primo tempo brutto che abbiamo fatto. Stiamo lavorando sulla consistenza che dobbiamo avere per tutti i 90 minuti”.