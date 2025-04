Torreense: una realtà sempre più florida nel calcio portoghese

Il lavoro di André Sabino, nel ruolo di direttore sportivo dello SC União Torreense sta dando ottimi risultati. Il club portoghese, si sta affermando sempre di più come una realtà attenta alla crescita dei giovani e per questo motivo sta attirando l’attenzione di molti club, sia locali che a livello mondiale.

Tra i talenti più promettenti spicca Leo Azevedo, centrocampista difensivo ex Palmeiras. Sempre titolare nelle formazioni di Vitor Reis ed Estevão, Azevedo è oggi il giocatore più giovane del campionato con il maggior numero di minuti disputati. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: secondo quanto raccolto da Sportitalia.it i Colorado Rapids, è stato vicino a chiudere l’operazione, ma le restrizioni salariali della MLS hanno fatto saltare la trattativa nell’ultima sessione di calciomercato. Anche il Nashville e lo Charlotte si erano mosse per il brasiliano, ma il mercato chiuso in Portogallo ha impedito al Torreense di trovare un sostituto e per questo motivo le trattative si sono subito fermate. In patria, il Rio Ave (del gruppo del magnate greco Evangelos Marinakis) monitora la sua crescita. Il club portoghese punta a cedere Azevedo solo per una cifra superiore a quella di Vando, ovvero almeno 1 milione di euro.

Un altro nome interessante è quello di Manu Pozo, ala destra spagnola di 23 anni, trascinatore della squadra. Pozo è in piena corsa per il titolo di capocannoniere e il suo rendimento lo porta ad essere uno dei giocatori più richiesti dell’intera Liga Portugal 2.

A completare il trio c’è Dany Jean, esterno sinistro di 22 anni formatosi allo Strasburgo. Jean sta avendo un impatto immediato sul campionato portoghese, dimostrando qualità e maturità ben oltre la sua età.

Fonte: Lorenzo Lepore