Verstappen, annuncio a sorpresa: svelato il mistero

A Suzuka, Max Verstappen ha dimostrato ancora una volta perché è considerato il punto di riferimento assoluto della Formula 1 moderna.

Dominatore del weekend giapponese, ha conquistato la pole position per soli dodici millesimi su Norris e poi gestito con freddezza ogni fase della gara, guidando per 53 giri senza mai concedere un varco. La sua quarta vittoria consecutiva sul tracciato nipponico – un circuito che separa i buoni dai fenomeni – ha consolidato l’ennesimo traguardo in una carriera già monumentale. I numeri parlano chiaro: 41 pole position, 64 vittorie, esattamente come Senna e Schumacher in momenti simbolici delle loro carriere, entrambi a Suzuka.

A rafforzare il paragone con il Kaiser tedesco, ci sono anche le quattro pole consecutive ottenute proprio sul tracciato giapponese, un record condiviso con Vettel, Hamilton e lo stesso Schumacher, che ne firmò addirittura cinque di fila tra il 1998 e il 2002. E oggi Verstappen ha l’occasione concreta di inseguire il primato più ambito: il quinto titolo mondiale consecutivo, impresa che finora solo Schumacher ha saputo compiere nell’era moderna. In pista, Max continua a essere una macchina da guerra, anche quando la Red Bull non è imbattibile. Fuori, mantiene la freddezza di chi sa che il 2025 potrebbe davvero essere l’anno della definitiva consacrazione. E intanto, lontano dai riflettori, in casa Verstappen si prepara ad accogliere una delle vittorie più importanti di sempre: c’è l’annuncio.

Gioia Verstappen: in arrivo una figlia

Max Verstappen si prepara a vivere una delle emozioni più intense della sua vita: sta per diventare papà. La notizia, che circolava da tempo tra gli appassionati, è stata confermata dall’ultimo post pubblicato da Kelly Piquet, la compagna del quattro volte campione del mondo. Nonostante la coppia abbia mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza, un dettaglio sfuggito durante una festa in famiglia ha rivelato il sesso del nascituro: sarà una bambina. In una foto pubblicata sui social, una donna – con ogni probabilità la sorella di Kelly, Julia Piquet – scrive su un diario dedicato alla futura arrivata: “Sono così felice che un’altra femmina si aggiunga alla famiglia”.

Un dettaglio tenero, che ha emozionato i fan e confermato indirettamente la notizia. Per Kelly Piquet, si tratta del secondo figlio: è già mamma della piccola Penelope, avuta dalla precedente relazione con Daniil Kvyat, anche lui ex pilota di Formula 1. Verstappen, dunque, si prepara a tagliare un altro traguardo, questa volta lontano dai cordoli e dai podi. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Piquet lo scorso 30 dicembre, il parto sarebbe ormai vicino, forse a ridosso di un weekend di gara. Un appuntamento che, per Max, potrebbe diventare il più importante della stagione.