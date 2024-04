Trattativa avviata, Carlos Sainz sta per accettare: è lui il sostituto

Tutto sembra procedere come da programma: per Carlos Sainz si prospetta un futuro nell’odiata rivale di pista

Le possibilità non mancano per Carlos Sainz che è tra i piloti più richiesti del Circus e gli ultimi risultati gli danno ragione. Non solo tre podi su tre gran premi disputati (con tra l’altro uno saltato a causa di una appendicite fulminea con cui ha dovuto fare i conti), ma anche una solidità e un rendimento incredibilmente elevato. È proprio Carlos Sainz il vero protagonista di questa prima parte di stagione. E non solo per ciò che concerne la pista.

Il suo nome rimbalza da un paddock a un altro, lo vogliono tutti, anche se lui prende tempo per capire meglio cosa vuole fare a partire dalla prossima stagione, quando Lewis Hamilton gli scucirà di dosso lo stemma della Ferrari. Sainz è al centro di numerosi rumors di mercato, ma solo potrebbe avere un fondamento: quello che lo vorrebbe al fianco di George Russell, quindi nel team Mercedes.

Sainz-Mercedes: contatti avviati con Wolff

Nei giorni scorsi si è conclusa un’altra questione che è andata avanti per le lunghe: Alonso ha accettato le avance di Lawrence Stroll e ha così prolungato di un anno la sua interminabile avventura nella competizione automobilistica per eccellenza. Il posto in Aston Martin, che pure Sainz aveva adocchiato, è ora occupato definitivamente.

Allo spagnolo non rimane altro che sentire le offerte provenienti soprattutto dalla Mercedes, dato che è fin qui l’unica Scuderia che ha fatto un passo avanti sul serio nei suoi confronti, proponendogli un principio di contratto dal 2025 in poi. Ci sarebbero però dei disguidi tra le parti: il madrileno vorrebbe un pluriennale con due anni fissi, Toto Wolff vorrebbe al contrario un contratto di un anno con opzione per un secondo. Della questione se ne occuperanno le parti nelle prossime ore, approfittando della pausa fino al prossimo Gran premio di Cina (in programma il prossimo 19 aprile).

Perché la Mercedes non vuole allungare troppo il possibile contratto con lo spagnolo? Il team principal austriaco vorrebbe da un lato continuare a puntare su Russell e dall’altro conservare un posto da secondo a un pilota dalle belle speranze come il bolognese Andrea ‘Kimi’ Antonelli che nei prossimi giorni effettuerà dei test considerati decisivi dalla stessa Scuderia di Brackley. E ciò dimostra quanto Wolff apprezzi le qualità del prodigioso italiano, che ricordiamo compirà 18 anni ad agosto.

Se l’opzione Mercedes dovesse tramontare per questo motivo, in quanto Sainz non accetterebbe un ruolo da comprimario in attesa dell’esplosione di Antonelli, per lui potrebbe diventare più concreta la pista Audi, che entrerà a far parte della famiglia F1 a partire dal 2026.