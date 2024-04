In WWE sembra esser deciso il futuro di Dwayne Johnson alias “The Rock”: spunta anche la data del rientro dell’attore statunitense. Ecco le ultime

Si è divertito un mondo Dwayne Johnson “The Rock” nel fare ritorno per qualche settimana in WWE, la federazione con cui è divenuto ancora più famoso al grande pubblico. Il noto attore di Hollywood ha lanciato la sua carriera proprio come wrestler nella compagnia di Stamford, dov’era uno dei lottatori di punta. Ha poi lasciato per dedicarsi al cinema ma di tanto in tanto un occhio di riguardo verso il mondo del wrestling non gli è mai mancato, facendo di rado ritorno nella federazione per combattere qualche match.

Iconici quelli contro John Cena in un simbolico passaggio di consegne tra i due nel 2012 e nel 2013. Un ritorno però così in pompa magna, probabilmente The Rock non l’aveva mai fatto. Presente praticamente tutte le settimane nella “Road to WrestleMania”, negli appuntamenti di avvicinamento allo show più importante dell’anno che si è tenuto nello scorso weekend. E soprattutto il ritorno alla figura dell'”heel” (il “cattivo”) che The Rock non interpretava da più di venti anni, ovvero da quando era un lottatore attivo della federazione. Proprio questa nuova versione, prendere di mira il pubblico per farsi fischiare, lo ha divertito un mondo come ha asserito lui stesso.

WWE, deciso il futuro di The Rock: ecco la data del rientro

L’occasione era troppo ghiotta dopo che i fan avevano “bocciato” l’idea di vederlo opposto al cugino Roman Reigns in quel di WrestleMania, al posto dell’idolo Cody Rhodes. E allora cambio di piani: match di coppia con il cugino contro il figlio del compianto Dusty Rhodes e Seth Rollins. Proprio questo epico incontro è andato in scena come main event della Night 1 di WrestleMania.

The Rock ha vinto ed è stato proprio lui ad effettuare lo schienamento ai danni di Cody che la notte successiva si è laureato campione del mondo in WWE, interrompendo il regno di quasi quattro anni di Roman Reigns. Questo fa dell’attore un serio candidato ad affrontare l’attuale campione per il titolo. Un incontro che prima o poi si farà, considerando anche lo scontro avuto tra i due la notte successiva a Raw, il principale show settimanale della WWE. Il futuro di The Rock sarà ancora in WWE, bisogna capire quando avverrà il rientro.

In parallelo con i suoi impegni cinematografici il rientro di Dwayne slitterà quanto almeno a SummerSlam ad agosto, se non addirittura all’edizione di WrestleMania dell’anno prossimo. Più probabilmente si arriverà a questa soluzione. Attualmente non si conosce la data certa del ritorno ma di sicuro sarà tra i protagonisti della prossima edizione dello “show degli immortali” in casa WWE. Andrà in scena un incontro con Cody Rhodes ma prima o poi dovrebbe arrivare anche il tanto vociferato match contro il cugino Roman Reigns. Quel che certo è che vedremo ancora The Rock in WWE.