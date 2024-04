Nuovo colpo di scena: ‘scambio’ Ferrari-Mercedes

Ipotesi di ‘scambio’ tra Ferrari e Mercedes in vista della prossima stagione di Formula 1: colpo di scena dietro l’angolo

Una stagione iniziata col piglio giusto quella della Ferrari guidata d Frederic Vasseur. Il balzo in avanti rispetto all’anno scorso, in termini prestazionali, è stato netto. Ma potrebbe ancora non essere abbastanza per insidiare il dominio delle Red Bull.

Al netto del caso Horner che per qualche settimana ha destabilizzato l’ambiente, la Scuderia di Milton Keynes al momento – con Perez e soprattutto Verstappen in pista – può dormire sonni tranquilli. Il futuro, però, è un’incognita per tutti i top team che dal 2026 dovranno fare i conti con innumerevoli cambiamenti nella struttura delle nuove vetture. Ad ogni modo, nel mezzo, la stagione della rivoluzione soprattutto in termini di piloti sarà quella del 2025.

La Ferrari lo ha già fatto, lasciando a bocca aperta milioni di appassionati in tutto il mondo. Da due mesi e mezzo si sa come Lewis Hamilton sarà un nuovo pilota del Cavallino Rampante. A partire dal 2025 il 39enne di Stevenage diventerà a tutti gli effetti il compagno di squadra di Charles Leclerc, con Carlos Sainz che a questo punto sta cercando una nuova sistemazione per la prossima annata.

Dalla Mercedes alla Ferrari, il mercato già impazza e oltre al sette volte campione del mondo un’altra operazione potrebbe molto presto decollare ufficialmente. E stavolta per i tifosi della ‘Rossa’ non sarà proprio facile da digerire.

Scambio incredibile: Ferrari-Mercedes, ci siamo

Toto Wolff ha intenzione di ‘rispondere’ allo sgarbo arrivato da Maranello e che porterà molto presto Hamilton a correre con la Ferrari. Il Team Principal della Scuderia di Brackley è sicuro: l’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’ fa sognare.

Perché il boss della Mercedes pare seriamente intenzionato a rimpiazzare Hamilton con Carlos Sainz. Sembrano infatti in netta risalita le possibilità che il pilota spagnolo, sostituito proprio dall’attuale prima guida Mercedes, possa fare il percorso inverso. Si è parlato a lungo di Max Verstappen, sogno non troppo nascosto del capo della Mercedes che ha dovuto però capitolare.

L’olandese, infatti, pare destinato a rimanere alla Red Bull ed è per queto che le attenzioni di Wolff si sono spostate in toto su Sainz. L’idea è quella di puntare su Sainz e Russell per il 2025 senza però escludere un nuovo assalto, in un futuro non troppo lontano, al tre volte campione del mondo.

Wolff potrebbe aver deciso: oggi Sainz, domani Verstappen. E dal 2026 la Mercedes punterà con forza a vincere un nuovo mondiale.