Palmeiras, Felipe Anderson ha firmato con il Verdao

Come anticipato dal nostro Alfredo Pedullà, Felipe Anderson non andrà alla Juventus. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito il Palmeiras ha annunciato l’acquisto a parametro zero di Felipe Anderson che arriverà in Brasile dopo la scadenza naturale del contratto con la Lazio nel prossimo mese di giugno. L’attaccante brasiliano torna in patria dove aveva iniziato la sua carriera nel 2012 con la maglia del Santos. L’annuncio dei Verdao segue quello del calciatore sui social che comunicava l’addio alla Lazio.

Palmeiras, il comunicato

Ecco il comunicato: “Il Palmeiras ha confermato lunedì 15 l’acquisto del trequartista Felipe Anderson. A 31 anni il giocatore era alla Lazio, in Italia, e tornerà in Brasile. Felipe Anderson si è rivelato al Santos e si è messo in luce nel 2012, quando ha collezionato 41 presenze, sei gol e otto assist. Nel 2013 passa alla Lazio-ITA. Nello stesso anno diventa titolare e realizza 37 partite, 11 gol e dieci assist. È stato convocato più volte nella massima squadra brasiliana e ha vinto una medaglia ai Giochi Olimpici di Rio 2016. Nel 2018, il giocatore ha vestito la maglia del West Ham, proveniente dall’Inghilterra, e poi ha giocato nel Porto-POR. Nel 2021 torna alla Lazio. Da allora ci sono state 319 partite, con 58 gol e 63 assist“.