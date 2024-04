Rafa Nadal si arrende definitivamente, tutto finito: è ufficiale

Il campione spagnolo, atteso al rientro a Barcellona, incassa la notizia: Rafa Nadal mastica amaro ancora una volta

Quando si parla di loro tre, dei Big Three, delle tre leggende viventi del tennis mondiale, c’è sempre qualcuno che si spinge in considerazioni del tipo: “Come sarebbe potuta essere la carriera di uno dei tre se non ci fossero stati gli altri due?“. La risposta, apparentemente scontata, pone in essere la possibilità che il protagonista, colui che poteva correre da solo, avrebbe ora un palmarès ancor più ricco di quello che già ha conquistato. Vero, tutto vero, probabilmente.



Non sono però pochi quelli che sostengono, sulla scia di ciò che spesso gli stessi Djokovic, Federer e Nadal hanno detto, che se non ci fosse stato quel livello di competizione, i tre tennisti non sarebbero diventati gli incredibili interpreti che poi hanno dimostrato di essere. Senza quel tipo di avversari, insomma, nessuno dei tre sarebbe stato stimolato ad alzare a dismisura il proprio gioco. Ad allenarsi sempre più duramente per superarsi. Ad essere resilienti e settati mentalmente sull’obiettivo come sono stati ‘costretti’ a fare considerando la concorrenza spietata.

Le due teorie, non necessariamente totalmente incompatibili, portano ad altre considerazioni. Ovvero ai record che periodicamente i Big Three si sono strappati nel corso del tempo. Anche se ora uno dei tre cavalieri (Federer) ha smesso, e un altro non riesce ancora a giocare con continuità (Nadal), il terzo è in piena attività. Ed anzi avrebbe appena dato un (altro) dispiacere al mancino di Manacor.

Djokovic supera Nadal: il serbo ora detiene un altro record

Con la vittoria in rimonta ai danni di Daniil Medeved agli Australian Open del 2022, Rafa Nadal è stato il primo tennista della storia a raggiungere i 21 Major vinti in carriera. Il conteggio sarebbe poi salito a 22 col Roland Garros del giugno successivo ma Djokovic, appunto, aveva ancora diverse frecce al proprio arco.

Nel tempo il serbo ha prima raggiunto e poi superato lo spagnolo, issandosi a 24 titoli del Grande Slam conquistati. Ma non finisce qui. Con la semifinale conquistata a Monte Carlo – e poi persa in tre set per mano di Casper Ruud – il numero uno del mondo ha raggiunto la stratosferica cifra di 77 semifinali in tornei del Masters 1000. Anche qui, a fare le spese del nuovo record di Nole è stato proprio Rafa, fermo a 76. Con il terzo incomodo Federer bloccato per sempre a 66.

Grazie alla vittoria nei quarti di finale a Monte Carlo poi, Djokovic ha anche migliorato la precedente percentuale di Nadal alla categoria vittorie/ incontri disputati nei tornei 1000 del circuito. Insomma, questi tre diavoli non smettono mai di strapparsi record e di competere. Perfino quando, al momento, uno solo di essi è attivo in pista.