Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2: impresa giallonera

Al termine di un match epico il Borussia Dortmund elimina a sorpresa l’Atletico Madrid dalla Champions League. I gialloneri vincono 4-2 contro l’Atletico Madrid di Simeone che agli ottavi aveva eliminato l’Inter ai calci di rigore.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid, le formazioni

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Brandt, Sancho, Adeyemi; Füllkrug. Allenatore: Terzic.

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Azpilicueta; Llorente, Koke, De Paul; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone.

La partita, il primo tempo

Al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund ribalta l’esito della gara d’andata e elimina l’Atletico Madrid. Parte forte il Dortmund che sfiora il gol con Sabitzer. Accelerazione di Adeyemi, penetra in area di rigore e mette in mezzo per Sabitzer che controlla e calcia a Oblak battuto ma si immola Azpilicueta che gli nega la gioia del gol. Al 5′ Morata sfiora il vantaggio. Non funziona la classica regola del gol mangiato, gol subito. L’Atletico Madrid si divora il vantaggio, Griezmann lancia a campo aperto Morata che a tu per tu con Kobel prova il tocco sotto con il pallone di pochissimo sul fondo. Gara che si sblocca al 35′. Il Borussia Dortmund fa esplodere il Signal Iduna Park, ci pensa Julian Brandt. Errore di Molina in uscita, pallone sulla trequarti per Hummels che si inventa una giocata di esterno destro a pescare Brandt che controlla, salta Witsel e con il mancino batte Oblak non perfetto. Altri 5 minuti ed è 2-0. Sabtizer controlla in area di rigore, vede l’inserimento di Maatsen e lo serve ed il terzino con un radente in diagonale con il mancino batte per la seconda volta Oblak.

La partita, la ripresa

In avvio di ripresa l’Atletico la riapre. Calcio d’angolo di Griezmann verso il secondo palo, stacca più in alto di tutti Hermoso che prova a giocare di sponda ma trova le deviazione di Hummels che manda alle spalle del proprio portiere. Al 65′ il pari ospite. Riquelme riceve in area di rigore, calcia e trova la deviazione di Kobel, sulla respinta si avventa Correa che ci prova in un primo tempo ma viene respinto poi lo stesso argentino calcia al volo trovando prima il tocco della traversa e poi la rete. Solo 6 minuti e il Dortmund torna in vantaggio. Azione perfetta dei padroni di casa, Brandt fa correre Sabitzer che mette in mezzo per Fullkrug bravissimo ad anticipare Gimenez e di testa colpisce prima il palo per battere Oblak. 3-2 che diventa 4-2 al 75′. Fullkrug prova la conclusione ma viene murato poi sulla respinta arriva Sabtizer che controlla e calcia con il mancino in diagonale battendo Oblak per la quarta volta. L’Atletico non riesce a trovare il 4-3. Il Borussia sfiora più volte il 5-2. In semifinale accedono i ragazzi di Terzic. Con l’Atletico che in virtù dell’eliminazione del Barcellona accede aritmeticamente al Mondiale per Club.