Fan commossi per Schumacher: è l’ultima volta

Michael Schumacher resta una leggenda: nel ricordo dell’ultima volta del tedesco, i fan rimangono senza parole

Il mondo dello sport è rimasto col fiato sospeso il 29 dicembre 2013 quando Michael Schumacher, ritiratosi definitivamente dalla Formula 1 da appena un anno, fu vittima di un gravissimo incidente che quasi gli costò la vita.

Il sette volte campione del mondo cadde dagli sci sulle nevi di Meribel battendo la testa su una roccia: da lì in poi, la vita dell’ex pilota della Ferrari è cambiata drasticamente. In pochi, pochissimi a parte la sua famiglia, conoscono le condizioni di salute del tedesco che ancora oggi resta più che vivo nel cuore dei suoi milioni di tifosi.

Schumacher ha lasciato un’impronta importantissima nel mondo della Formula 1, con un carisma in pista che ancora oggi si fatica a ritrovare nelle nuove generazioni. Jean Todt, ex dirigente Ferrari e grandissimo amico di Schumi, in una recente intervista parlò dei cambiamenti inevitabili subiti da Michael dopo lo sciagurato incidente.

I due hanno assistito insieme, da casa Schumacher, al GP del Brasile del 2018. “Michael è cambiato ma c’è ancora”, disse il francese allarmando di fatto i tifosi. Ma intanto da qualche mese si vocifera di miglioramenti significativi che potrebbero portare l’ex campione di Formula 1 a presenziare ad un importante evento.

Alla fine dell’estate sua figlia Gina Maria convolerà a nozze e la cerimonia, che si terrà in forma privata, potrebbe permettere a Michael di esserci nella villa di Maiorca già evidentemente attrezzata con le strumentazioni necessarie al suo team medico ad assisterlo in ogni momento. Intanto qualche ora fa, è spuntato un video che ha fatto venire la pelle d’oca proprio a tutti: è stata l’ultima volta di Schumacher.

Schumacher, video commovente: tifosi in lacrime

Il giornalista di ‘Motorionline’ Piero Ladisa ha nelle scorse ore pubblicato un ricordo davvero toccante che riguarda Michael Schumacher. Il tedesco, sette volte campione del mondo, ha lasciato da tempo la Formula 1.

Ma nel prossimo weekend la Formula 1 torna in Cina, a Shanghai, e come scrive lo stesso Ladisa c’è un’edizione in particolare che ha lasciato un ricordo dolcissimo ai tifosi del ‘Kaiser’. Era il 2006 e Michael conquistò quella che sarebbe stata la sua ultimissima vittoria in carriera: la numero 91, per la precisione.

Prossimo weekend #F1 torna in Cina. Tra le edizioni più belle c’è quella 2006, dove Michael #Schumacher conquistò la 91esima e ultima vittoria in carriera. Sogni iridati che andarono letteralmente in fumo la settimana successiva a Suzuka.#ChineseGP pic.twitter.com/1iX3S6oyPS — Piero Ladisa (@PieroLadisa) April 13, 2024

I sogni di vincere il titolo mondiale sarebbero poi andati in fumo la settimana seguente in Giappone, a Suzuka, dove a festeggiare la vittoria del mondiale è stato Fernando Alonso. Lo spagnolo, ora all’Aston Martin con la quale ha recentemente rinnovato fino al 2026.

Nel video si vedono chiaramente i festeggiamenti del box Ferrari per la vittoria di Schumi in quella che, all’epoca, fu la terza edizione del GP di Cina.