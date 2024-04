Lutto improvviso scuote la Serie A, si è spento un grande attaccante

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo della Serie A, l’ex attaccante ha lasciato questo mondo commovendo tutti

Pochissimi giorni fa è arrivata la notizia che ha scosso inevitabilmente il mondo del calcio. Soprattutto quello della Serie A che ha perso un ex attaccante. Un lutto che ha colpito, in particolar modo, il Milan visto che lo ha lanciato nella massima serie da giovane con tanto di gol all’esordio. Stiamo parlando di Costantino Borneo, per gli amici “Tino” che è venuto a mancare all’età di 51 anni per una malattia fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Le sue condizioni sono andate a peggiorare nell’ultimo periodo, fino a quando il suo cuore non ha smesso di battere per sempre. A dare la tristissima notizia è stata la famiglia. Tra l’altro con un post commovente, pubblicato su Instagram, da parte della figlia Carlotta che ha condiviso momenti e foto con il suo caro ed adorato papà. I rossoneri, nel corso dell’ultimo match di campionato, lo hanno voluto ricordare nella migliore maniera possibile.

Serie A in lutto, addio a Tino Borneo: il ricordo del Milan

A 18 anni l’esordio in Serie A grazie al tecnico Arrigo Sacchi che lo gettò nella mischia nel corso di una gara contro il Lecce. Ed indovinate chi andò a finire sul tabellino dei marcatori? Esattamente, proprio Tino Borneo. Nel corso della sua carriera ha passato la sua vita a calpestare campi di Serie B e C con le maglie di Vis Pesaro, Sambenedettese, Lucchese e molte altre ancora.

Un dolore enorme, però, per il Milan che ha dovuto salutare uno dei suoi storici dipendenti. Per chi non lo sapesse, infatti, Borneo è stato allenatore under 12 del settore giovanile del ‘Diavolo’. L’ex calciatore si è spento nella giornata dello scorso venerdì. Il Milan lo aveva salutato con questo toccante messaggio: “Tanti gol segnati con continuità da giovane bomber, tanti valori trasmessi con passione ai ragazzi delle nostre giovanili. Tino Borneo, un grande milanista e un grande sportivo. La famiglia rossonera abbraccia i tuoi cari”.

I club rossoneri, sia quelli maschili che quelli femminili, dalle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra lo hanno voluto onorare nella migliore maniera possibile. In che modo? Tutti hanno indossato il lutto al braccio. Anche la squadra allenata da Stefano Pioli, nel corso dell’incontro pareggiato a Sassuolo di domenica pomeriggio, lo hanno fatto. Un importante e giusto tributo per un uomo che ha dato tantissimo ai colori rossoneri e che rimarrà nel cuore di tutti quelli che gli hanno voluto bene.