Scossone in MotoGP, per la Ducati sono guai: è impressionante

La Ducati ora trema davvero: la crescita del rivale è pazzesca, può avvenire un vero e proprio ribaltone in MotoGP.

Dopo due gare erano già tutti pronti a parlare dell’ennesimo dominio della Ducati in questa stagione. Poi è arrivato il Gran Premio delle Americhe, in Texas, che ha ribaltato ogni pronostico per la gioia dei tantissimi appassionati di MotoGP. Maverick Vinales, in sella alla sua Aprilia, ha vinto sia la Gara Sprint che quella ‘classica’, balzando così al terzo posto in classifica piloti a tre punti da Bastianini e 24 dal leader del Mondiale, Jorge Martin.

In realtà Vinales era già riuscito a salire sul gradino più alto del podio in Portogallo, a dimostrazione di come l’Aprilia abbia fatto grandi progressi e sia pronta a giocarsi le sue chances già in questa stagione. Ma il 29enne di Figueres non sembra essere l’unico avversario da cui la Casa di Borgo Panigale deve guardarsi con grande attenzione.

I fan di MotoGP sono sempre più entusiasti per le prestazioni di Pedro Acosta. Alla terza gara nella classe regina il rookie sta offrendo prestazioni degne di un veterano: in Texas è giunto quarto nella Gara Sprint ed è poi arrivato secondo nella gara di domenica, centrando così il suo secondo podio consecutivo (in Portogallo era giunto terzo).

Terremoto in MotoGP: può farlo già quest’anno

Risultati che lo hanno proiettato al quarto posto in classifica piloti, a soli 26 punti da Jorge Martin: più di qualcuno comincia a pensare che il pilota GasGas possa competere per il titolo già quest’anno. La pensa così anche Davide Tardozzi, team manager della scuderia ufficiale della Ducati, che in un’intervista rilasciata a Sky Sport MotoGP si è ovviamente complimentato con Maverick Vinales per il doppio successo nel weekend in Texas ma si è soffermato anche sulle brillanti performances di Pedro Acosta.

Secondo Tardozzi il giovane talento spagnolo sarà uno dei piloti in grado di giocarsi sicuramente il Mondiale in futuro. Tuttavia, il team manager crede che già in questo Mondiale 2024 il 19enne di Mazarron potrà dire la sua. Parole che ovviamente non possono che far piacere ad Acosta, che sta davvero stupendo tutti con le sue eccellenti qualità.

D’altronde già lo scorso anno il giovane iberico aveva conquistato gli appassionati di motociclismo in Moto2, vincendo nettamente il Mondiale alla sua seconda partecipazione. Nel 2021 Acosta era stato anche campione di Moto3 in sella alla sua KTM. Proprio con la KTM sta regalando altre grandi emozioni in MotoGP.