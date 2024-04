Ultim’ora, fan commossi: lacrime per Zanardi

Alex Zanardi sta combattendo l’ennesima battaglia per la vita che il destino gli ha messo di fronte. I suoi tantissimi tifosi continuano a sperare e intanto spunta un ricordo

Sono trascorsi quasi quattro anni da quel 19 giugno del 2020, da quando il destino si accanì ancora una volta contro Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1, poi campione paralimpico, rimase coinvolto in un gravissimo incidente nel corso di una gara di handbike in Toscana, vicino Siena. Da allora è iniziato un lunghissimo calvario, tra interventi chirurgici e un lunghissimi percorso riabilitativo che ancora non si è concluso.

In realtà non molto è dato sapere sulle sue reali condizioni di salute. La famiglia di Zanardi si è chiusa in uno stretto riserbo e ciò che filtra è davvero esiguo. I tifosi, gli sportivi e in modo particolare tutti gli amici dell’ex pilota bolognese continuano a sperare che le terapie a cui viene sottoposto da oltre tre anni diano i frutti sperati.

Nel frattempo l’ex campione di Formula 1 viene citato in continuazione da chi lo ha preso giustamente come modello di correttezza, sportività e attaccamento alla vita. Non si contano i post pubblicati sulle varie piattaforme social di sportivi e fan che saltano la straordinaria forza caratteriale di Zanardi, alle prese forse con la battaglia più difficile.

E in un momento che non può non essere di attesa e di speranza affiorano i ricordi, episodi di un passato che si spera possa tornare quanto prima. Come accadde ad esempio nel 2006 quando Alex, già provato dal gravissimo incidente alle gambe avvenuto qualche anno prima, riuscì a montare nuovamente su una Formula 1.

Zanardi, il ricordo mette i brividi: la commozione social dei suoi fan

L’episodio in quesitone risale appunto al 2006, dunque ben diciotto anni fa ed è stato recentemente riportato a galla da un utente su X. Zanardi che già alla fine degli anni novanta aveva abbandonato per sempre il mondo della Formula 1 tornò in un’occasione a guidare una vettura della competizione più importante. Si trattava di una BMW Sauber che per l’occasione fu adattata con un volante modificato, che poteva contare su una levetta dell’acceleratore e del freno.

Zanardi riuscì a compiere qualche giro sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, suscitando grande entusiasmo e una profonda commozione. Sono trascorsi quasi vent’anni da quell’evento e il desiderio di tutti è che prima o poi l’ex pilota bolognese riesca a superare quest’ennesima, drammatica prova impostagli da un destino che non è stato molto generoso nei suoi confronti. I fan attendono novità, guai a perdere la speranza.

Su X l’utente in questione, andando a repostare il video ha scritto: “Per me Zanardi va oltre la concezione del pilota.

Dopo quello che ha subito, le sfide che ha affrontato, vederlo tornare in una F1 nella sua condizione lo rende un vero eroe. E con la stessa forza sta affrontando un altro grande ostacolo. Forza, Alex”.