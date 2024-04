Colpo di scena Verstappen: lascia la Red Bull, svelato il motivo

Verstappen lascia la Red Bull per proseguire la sua carriera altrove? La situazione è in divenire, colpo di scena all’orizzonte

La Formula 1 si appresta a vivere il weekend all’International Shanghai Circuit, dove si disputerà il Gran Premio di Cina, quinto appuntamento della stagione 2024. La tappa asiatica si prospetta ricca di spunti di interesse per quanto riguarda le vicende di pista: la Red Bull confermerà il suo strapotere? O, come in Australia, assisteremo ad un colpo di reni della Ferrari? Oppure magari sarà un altro team a recitare il ruolo di protagonista? Sono questi i principali interrogativi a tenere banco tra appassionati ed addetti ai lavori.

Contemporaneamente, però, all’interno del paddock vi sarà anche un’altra questione bollente a finire sotto i riflettori: quella relativa al futuro di Max Verstappen. Il pilota olandese, vincitore finora di 3 GP su 4, è oggetto nelle ultime settimane di svariate voci di mercato che lo vorrebbero in procinto di lasciare la Red Bull per proseguire la sua carriera altrove. Voci alimentate dal fatto che nel quartier generale della compagine iridata non tira un’aria propriamente serena (complice i dissidi scaturiti dal “caso Horner”), ma soprattutto dal fatto che la Mercedes è alla ricerca di un sostituto di Lewis Hamilton.

Verstappen-Red Bull, addio possibile ad una condizione: parola di Damon Hill

La Mercedes vuole Verstappen. Non è un segreto, anzi: Toto Wolff, team principal della squadra anglo-tedesca, ha espressamente dichiarato che l’olandese è il nome in cima alla lista dei potenziali sostituti del sette volte campione del mondo. Il nativo di Hasselt, dal canto suo, sta iniziando a valutare l’ipotesi di trasferirsi a Brackley, tuttavia ha grosse perplessità circa le performance offerte dalla Mercedes negli ultimi due o tre anni. La questione è semplice: SuperMax cederebbe alla corte del manager austriaco soltanto se dovesse garantirgli una macchina capace di lottare per la vittoria. Qualcosa che al momento la Mercedes non può assicurare, ma in ottica futura…

In ottica futura la situazione è diversa: dal 2026, infatti, la Formula 1 introdurrà nuove regole sulle power unit destinate a cambiare le carte in tavola. Ed è proprio questo l’aspetto – l’unico probabilmente – che potrebbe convincere Verstappen a legarsi alla Mercedes, squadra sicuramente più preparata rispetto alla Red Bull ad affrontare la rivoluzione.

“Se ha dei dubbi sui progressi dei motori, allora potrebbe pensare di andare in Mercedes. Quest’ultima potrebbe essere avvantaggiata dal nuovo regolamento“, ha confermato l’ex pilota Damon Hill, campione del mondo nel 1996, in un suo intervento al podcast ‘F1 Nation’. “La consapevolezza di avere una macchina per la vittoria è fondamentale. L’unico motivo per cui lascerebbe la Red Bull è legato proprio a una perdita di prestazione nel confronto con altre squadre”, ha poi aggiunto il britannico.

Staremo a vedere. Quel che è certo, intanto, è che sia l’entourage sia il padre di Max Verstappen sono già stati avvistati a parlare coi vertici delle Frecce d’Argento. Non è da escludersi, dunque, che nei prossimi giorni o nelle prossime settimane possa concretizzarsi il clamoroso scenario di mercato.