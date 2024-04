PSG, il futuro di Mbappé resta un rebus: Luis Enrique in attesa

Protagonista con una doppietta in Barcellona-PSG, Kylian Mbappé, attaccante francese, al termine del match ha parlato del proprio futuro. Il centravanti parigino quando gli viene chiesto se il passaggio del turno possa essere determinante per cambiare la sua decisione “No, no, no”.

Ricordiamo che il numero 10 del PSG ha un contratto in scadenza con la formazione allenata da Luis Enrique al termine della stagione, un’annata che potrebbe regalare al club del presidente Al-Khelaifi il triplete: “Sono orgoglioso di indossare il PSG perché sono Parisien. Sogno di vincere la Champions con il PSG, proveremo ad andare a Wembley”.

L’allenatore del PSG Luis Enrique sul futuro di Mbappé a fine partita, orgoglioso per aver raggiunto la semifinale di Champions League: “Chapeau a Kylian Mbappé. È stato il nostro leader, il nostro volto nel modo in cui ha pressato e ha deciso di lottare su ogni singolo pallone. Aspettiamo che Kylian parli del suo futuro. Quando Mbappé e il PSG parleranno in pubblico, vedremo. È come un processo. Finché Mbappé non va a parlare in pubblico, io sto qui ad aspettare e a restare in silenzio”.

41 gol in 42 partite in una stagione: ennesima annata da leader per Kylian Mbappé, che fra qualche mese deciderà il proprio futuro con il Real Madrid sempre in pole per il fuoriclasse francese.