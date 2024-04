Atalanta, Gasperini: “Sarà una delle partite più importanti, le voci su Koopmeiners…”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool. “La difficoltà la conosciamo, per noi resta sempre quella squadra nonostante abbiamo vinto l’andata, domani si riparte da zero a zero”.

Liverpool? “Ha la sua identità, ben precisa. Mi aspetto il miglior Liverpool possibile. Sappiamo che sarà una delle partite più importanti della storia, se non la più importante. Dobbiamo andare in campo con questa concentrazione, pensando che il Liverpool sia una squadra battibile”.

Koopmeiners? “Sta giocando con l’Atalanta e sta giocando anche molto bene. L’Atalanta è dentro a tre competizioni, ci auguriamo di essere dentro a tutto anche nel prossimo mese. È chiaro che in questo periodo della stagione ci possono essere società meno impegnate nelle coppe e quindi si alimentano queste voci perché altre squadre hanno poco da fare. E magari si chiedono se sia giusto che l’Atalanta sia ai quarti di coppa, così vengono fuori queste cose”.