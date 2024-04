Lacrime in MotoGP, addio a un grande campione: l’annuncio

La MotoGP sta vivendo una stagione quanto mai incerta e combattuta. La corsa al titolo mondiale non ha più un pilota favorito rispetto agli altri. Spunta un retroscena su un big

I primi tre gran premi del mondiale di MotoGP hanno già espresso un verdetto, per quanto ancora parziale: la caccia al titolo piloti è più aperta che mai e ad oggi non esiste un favorito rispetto ad altri. La stessa Ducati, indicata come la moto più competitiva del lotto, ha iniziato a perdere qualche colpo a vantaggio della concorrenza.

La KTM e l’Aprilia sembrano in grado di contendere la conquista del mondiale al team di Borgo Panigale, come dimostrano le grandi prestazioni ottenute dai loro piloti in queste prime tre gare dell’anno. Ha sorpreso tutti in particolare il trionfo di Maverik Vinales nel gran premio delle Americhe sul circuito di Austin.

Il ventinovenne pilota catalano ha stracciato tutti sia nella Sprint Race che nel gran premio vero e proprio, compiendo un significativo balzo in avanti nella classifica del mondiale piloti. Vinales si trova ora in terza posizione alle spalle di Jorge Martin, che guida con un discreto margine di vantaggio, e di Enea Bastianini della Ducati ufficiale.

È dunque un momento aureo della sua carriera: un grande talento, forse troppo a lungo inespresso, che alla guida dell’Aprilia sembra aver trovato la sua definitiva consacrazione. E pensare che qualche anno fa il centauro di Figueres stava per appendere il casco al chiodo, mettendo fine con largo anticipo al suo percorso agonistico.

MotoGP, il retroscena di Vinales sul ritiro lascia tutti senza parole

Non più tardi di tre anni fa Vinales attraversò un periodo di crisi profonda e quasi irreversibile, che lo portò ad una clamorosa rottura a campionato in corso con la Yamaha. Un licenziamento in tronco, dovuto al suo folle gesto di mandare volutamente fuorigiri il motore della sua moto.

Ed è lo stesso pilota a raccontare, commosso, il clamoroso retroscena a tre anni di distanza: “Nel 2021 dopo l’Austria volevo ritirarmi, ma sono uno che non molla mai anche perché ho intorno a me delle persone speciali che credono in me e che mi spingono ogni mattina ad alzarmi e a dare tutto – ha dichiarato dopo il GP dell’Austria – qui finalmente sono arrivato in cima davanti a tutti. Molto spesso – conclude – ho sbagliato qualcosa mancando l’appuntamento con la vittoria, ma questa volta ho detto ‘no'”.

Il prossimo appuntamento è fissato tra meno di due settimane: in programma c’è il Gran Premio di Spagna sul classico circuito di Jerez de la Frontera, un’altra grande occasione da sfruttare per avvicinare la vetta della classifica.