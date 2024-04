Leclerc contro Sainz: che cosa sta succedendo in Ferrari

Gli ultimi Gran Premi hanno mostrato un Sainz più pimpante rispetto a Leclerc: tra i due è scattata la rivalità.

Tutti coloro che seguono i canali social della scuderia Ferrari possono notare come il rapporto tra Charles Leclerc e Carlos Sainz appaia sempre molto disteso e amichevole. I due piloti della Rossa sono spesso protagonisti di video dove scherzano insieme e si scambiano anche reciproche manifestazioni di affetto. Tuttavia, quando si scende in pista, le cose cambiano completamente: entrambi vogliono vincere e in queste prime gare il monegasco sta patendo i buoni risultati dello spagnolo.

Sainz ha infatti conquistato il successo a Melbourne, spezzando (anche se solo per una gara) il dominio Red Bull proprio come aveva fatto lo scorso anno a Singapore. In classifica piloti è davanti Leclerc, con quattro punti di vantaggio sul compagno di squadra: una sfida interna che a detta di Frederic Vasseur, Team Principal della scuderia di Maranello, potrebbe portare vantaggi alla Ferrari, a patto che non diventi una rivalità troppo accesa.

“E’ mio compito evitarlo“, ha detto il manager francese in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio France. Vasseur ha poi sottolineato che tra i due piloti della Rossa non vi sia una vera e proprio rivalità, anche se nello sport la competizione – compresa quella interna – è inevitabile.

Leclerc contro Sainz, interviene Vasseur: cosa succede

Secondo il Team Principal della Ferrari questa crescita di Sainz sta spingendo anche Leclerc a migliorare le sue prestazioni. I due successi conquistati dal pilota madrileno a Singapore e in Australia hanno invogliato il suo compagno di squadra a lavorare ancora più sodo per raggiungere gli stessi risultati. Proprio questo è il tipo di competizione che piace a Vasseur, che ovviamente rimane vigile per fare in modo che non si trascenda.

Quando a Vasseur viene chiesto se davvero il Cavallino rampante non sta condividendo con Sainz tutte le informazioni sulla SF-24, la risposta del manager transalpino è netta: “Condividiamo le informazioni con entrambi i piloti. C’è trasparenza totale“. Chiaramente Vasseur sa bene che per Sainz non è una situazione facile: lo spagnolo è chiamato a dare il meglio pur sapendo che sarà la sua ultima stagione al volante della Rossa.

Nonostante ciò, l’ex capo del muretto dell’Alfa Romeo spiega come il 29enne di Madrid abbia capito che la cosa che conta di più è la Ferrari. Per lavorare al meglio, conclude Vasseur, serve “un clima di serenità“.