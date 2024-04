Roberto Baggio, la rivelazione lascia di stucco: fan sconvolti

In un’intervista rilasciata a ‘Vanity Fair’, Roberto Baggio ha fatto una rivelazione che ha lasciato di stucco: fan del Divin Codino sconvolti

Tra i tanti protagonisti della storia del calcio italiano, uno dei calciatori più amati e verso il quale c’è ancora profondissima stima e rispetto è sicuramente Roberto Baggio.

L’ex fantasista ha unito milioni di tifosi al di là delle maglie di club con le quali ha giocato, facendo sognare un paese intero quando indossava la maglia della nazionale. Baggio era rispettato tanto dai suoi compagni quanto dagli avversari e questo perché incarnava perfettamente tutti i valori delle sport che deve possedere un calciatore.

Giocatori come Roberto Baggio, da questo punto di vista, non esistono più e l’ex attaccante azzurro ha continuato ad avere questi valori anche fuori dal campo. Nell’intervista rilasciata a ‘Vanity Fair’, infatti, il Divin Codino ha spiegato come continui a vivere una vita semplice, fatta di piccole cose che però gli riempiono il cuore e l’anima. In più, l’ex attaccante ha dichiarato di essersi avvicinato al buddismo che lo aiuto moltissimo nella vita di tutti i giorni, facendogli capire quali sono le cose più importanti.

Tuttavia, l’attenzione dei tifosi di Baggio si è posata non tanto sulla semplice quotidianità dell’ex giocatore, quanto sui ricordi di quest’ultimo in merito alla sua carriera. Rimembrando il suo percorso in azzurro, infatti, Baggio ha fatto una rivelazione clamorosa, scioccando tutti i tifosi azzurri.

Roberto Baggio spiazza tutti: la rivelazione dell’ex attaccante è clamorosa

La carriera di Roberto Baggio, come quella di ogni grande calciatore che si rispetti, è stata costellata da gol e da momenti no, da belle vittorie a dolorose sconfitte, da trofei vinti a dover fare gli applausi ad altri. L’ex giocatore ha davvero pochissimi rimpianti per la propria carriera e lo ha fatto capire nell’intervista concessa a Vanity Fair, facendo però una rivelazione clamorosa che ha spiazzato davvero tutti.

Baggio ha ammesso, infatti, che se potesse tornare indietro nel tempo, avrebbe calciato in altro modo il rigore che, ai Mondiali del ’94 costò la sconfitta all’Italia in finale contro il Brasile: “Rifarei tutto perché anche quando ho sbagliato in quel momento pensavo di star facendo la cosa giusta. Anzi no, una cosa la cambierei: non tirerei in quel modo il rigore a Pasadena“.

Quel rigore ha segnato fortemente la carriera di Baggio che spesso e volentieri ha ricordato come sia una ferita aperta ed ogni volta che lo racconta sembra rivivere ancora una volta quel doloroso momento tanto per lui quanto per tutti i tifosi italiani. Ad ogni modo, sebbene sia stato un rigore sbagliato pesantissimo, non è certo quell’errore a cambiare l’affetto e la stima che tutti i tifosi azzurri hanno provato e provano ancora per uno dei giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano.