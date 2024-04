Atalanta, appuntamento con la storia. Ma guai a rilassarsi contro il Liverpool

Appuntamento con la storia a Bergamo. Gian Piero Gasperini lo ha dichiarato, l’Atalanta giocherà la partita più importante della sua storia, o poco ci manca. In palio c’è un posto in semifinale di Europa League ma non solo, perché arrivarci battendo ed eliminando il Liverpool darebbe un sapore ancora più dolce a quella che sarebbe una vera e propria impresa. Molti, dopo il sorteggio, avevano ormai dato per spacciata e sfavorita la squadra nerazzurra, che però ha saputo ribaltare le aspettative, espugnando Anfield con il rotondo risultato di 3-0 che, francamente, in pochi si aspettavano. Ma questo è il bello del calcio, è il bello del calcio di Gasperini.

Pep Guardiola lo disse, riferendosi all’Atalanta come a una scomoda visita dal dentista. E Jurgen Klopp ne ha avuto la tremenda conferma: i Reds, forse, hanno sottovalutato la gara d’andata, ma nulla toglie alla straordinaria impresa dei nerazzurri che non hanno avuto paura del tempio sacro e si sono imposti in maniera netta. Stasera, però, sarà un’altra gara: il Liverpool ha già dimostrato di poter ribaltare situazioni pesanti di svantaggio, per questo motivo bisognerà giocare senza pensare al risultato dell’andata. Alla ricerca di quella che sarebbe un’impresa straordinaria.

Atalanta-Liverpool, le probabili formazioni delle due squadre

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; de Roon, Hien (Djimsiti), Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

All. Gasperini

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Jones, Endo, Elliott; Gakpo, Nunez, MacAllister.

All. Klopp