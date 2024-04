Atalanta, l’uomo copertina: Scamacca vuole trascinare ancora

Una notte da Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta, questa sera, avrà il compito di trascinare la formazione orobica nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Nella gara d’andata sono stati tanti gli aggettivi a lui attribuiti, una prestazione clamorosa e una doppietta nel teatro di Anfield che ha indirizzato il doppio confronto. Lo stesso Scamacca, nel post gara contro il Liverpool, aveva dichiarato: “Non è finita”. Ecco, l’Atalanta deve provare a non pensare alla gara d’andata che, per quanto sia stata eccezionale, non ha deciso ancora nulla.

Gian Piero Gasperini si affida al suo attaccante di peso, che in Inghilterra ha dato una grande dimostrazione di forza. Qualità tecnico-tattiche impressionanti, per un calciatore che in questa fase di stagione sembra aver raggiunto un grande momento di forza. Il gol in campionato contro il Frosinone ha confermato il suo importante stato, sia a livello fisico sia a livello mentale. Per Scamacca sarà un test determinante anche in ottica Nazionale, perché a pochi mesi dagli Europei c’è tutta la voglia di meritare una maglia da titolare nell’undici ideale di Luciano Spalletti.

Si parte dalla gara di questa sera: Scamacca ha un peso tecnico-tattico importante e la sua presenza all’interno dell’area di rigore sarà determinante, i difensori del Liverpool lo avranno sicuramente studiato meglio dopo la gara d’andata, ed è chiaro che servirà provare qualcosa di diverso per stupire ancora.