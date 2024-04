Champions League, avanzano Real e Bayern: decisivi Lunin e Kimmich

Due protagonisti inattesi degli ultimi due quarti di Champions League dopo il passaggio del turno di PSG e Borussia Dortmund. Bayern Monaco e Real Madrid avanzano in semifinale con bavaresi e merengues che ieri hanno avuto la meglio di Arsenal e Manchester City.

La formazione di Thomas Tuchel dopo il 2-2 dell’andata dell’Emirates, ha sfruttato al meglio il fattore casa vincendo con il minimo scarto, grazie ad una rete di Kimmich di testa nella seconda frazione di gioco. La squadra di Carlo Ancelotti, invece, dopo il 3-3 del Bernabeu, ha superato i Citizens a domicilio soltanto dopo i calci di rigore. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari che si è protratto anche fino ai supplementari, i Blancos hanno segnato quattro rigori su cinque: l’unico errore di Modric. Protagonista della serata il portiere ucraino Lunin: il vice Courtois ha respinto le conclusioni di Bernardo Silva e Kovacic, oltre ad essere stato decisivo nell’arco dei 120 minuti, in modo particolare su De Bruyne.

A differenza dello scorso anno (Milan-Inter e Real Madrid-Manchester City), soltanto il club del presidente Perez è tornata tra le Final Four. Il PSG torna in semifinale a distanza di tre anni, il Bayern addirittura quattro (e in quell’anno vinse la Champions League), mentre l’ultima del Borussia Dortmund risale al 2013 (in quell’annata andò in finale della competizione).