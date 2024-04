Tifosi sconvolti, cala il gelo: Nadal da non credere

Il campione spagnolo, Rafa Nadal, ha parlato in conferenza stampa: tifosi col fiato sospeso

Come in ogni grande torneo che si rispetti, c’è sempre colui che incarna il ruolo dell’attrazione principale. Un po’, tanto per intenderci, quello che sarà Jannik Sinner quando si alzerà il sipario degli Internazionali di tennis del Foro Italico.

Ebbene a Madrid, teatro del prestigioso Mutua Open, il Re incontrastato è lui. Rafa Nadal. Non Carlos Alcaraz, che pure del torneo è detentore e che a pieno titolo sarebbe l’erede designato del fuoriclasse maiorchino, nonché speranza del tennis spagnolo anche in ottica olimpica. Quando si parla di terra battuta, di imprese eroiche, di una quantità di titoli vinti che non basterebbero due stanze per contenere tutte le coppe, il dominatore è lui.

Tornato a competere ad alti livelli proprio nella sua Spagna (prima gareggiando a Barcellona, poi iscrivendosi al torneo della capitale, dove si è già tolto la soddisfazione di battere il numero 11 del mondo Alex De Minaur) il 22 volte campione Slam serba sempre nella sua testa e nel suo cuore il sogno di vincere un’altra volta il Roland Garros. E sarebbe la quindicesima, tanto per ricordare l’incredibile palmarès di una carriera impareggiabile.

La volontà di tornare a competere ad altissimi livelli non manca al fuoriclasse iberico, che però deve fare i conti, oltre che con l’età, con un fisico martoriato da anni e anni di fatiche e di stress. Fisico e mentale. Le sole due partite giocate nel 2023 – con relativa operazione chirurgica effettuata proprio il giorno del suo compleanno, il 3 giugno – hanno lasciato il segno nella sicurezza del campione. Che ora va coi piedi di piombo quando si tratta di fare previsioni sul futuro.

Nadal smorza gli entusiasmi: “Ancora non mi fido”

Intervenuto in conferenza stampa il mancino di Manacor ha parlato delle sue immediate prospettive: “Per cambiare prospettiva devo essere convinto che il mio fisico risponda alla perfezione, devo ritrovare fiducia nel mio corpo e visto tutte le cose accadute negli ultimi tempi non ce l’ho, ed è normale. Poi devo ritrovare fiducia in me stessa a livello tennistico. La settimana scorsa ho giocato due match, in questa ne dovrei giocare almeno tre e sono cinque match in due settimane. È un progresso, una cosa che non riuscivo a fare da due anni“, ha esordito Rafa.

“È ovvio che è emozionante tutto quello che sto vivendo a Madrid. I momenti finali sono sempre emozionanti. Se sono ancora qui è comunque perché voglio che le cose migliorino e perché giocare a tennis continua ad emozionarmi e motivarmi“, ha concluso.