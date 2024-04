Clamoroso Schumacher: è successo davvero

Un clamoroso ‘annuncio’ riguarda Michael Schumacher: i tifosi dell’ex Ferrari a bocca aperta

Michael Schumacher è ancora oggi al centro di discussioni riguardo a quanto fatto in pista nei suoi anni d’oro in Ferrari. Ed in tal senso ciò che è stato messo in luce nelle scorse ore ha davvero dell’incredibile.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora quando il tedesco in lungo e in largo spadroneggiava sulle piste di tutto il mondo. Sette titoli mondiali vinti, una Ferrari che gli deve una rinascita figlia delle ambizioni impareggiabili del ‘Kaiser’. Da anni però Schumi è finito nell’anonimato, o quasi, a causa delle sue particolari condizioni di salute.

Il riserbo della famiglia è massimo, dopo il grave incidente sugli sci che oltre undici anni fa vide Michael rischiare di perdere la vita. Un’esistenza stravolta e che adesso non può non essere al centro di indiscrezioni. Come quelle riguardanti un suo netto miglioramento, al punto da poter prendere parte all’imminente matrimonio di sua figlia Gina Maria. Conferme definitive non ve ne sono. Quello che invece è ancora vivo è il suo nome e le sue imprese.

Anche quelle più dibattute e discusse, non sempre ‘limpide’ in pista. Almeno questo è ciò che è emerso con un paragone clamoroso con un altro pilota tedesco.

Schumacher sotto attacco: il ricordo della ‘furbata’

Sui social è infatti riemerso un vecchio fantasma dal passato di Schumi. Un utente su ‘X’ (‘RobertoF1’), ha voluto rimarcare un aspetto del rendimento di Michael Schumacher quando nel pieno della sua carriera si ritrovò a fare i conti con degli atteggiamenti che tifosi e avversari spesso definirono ‘scorretti’.

“Uno dei grandi difetti di Schumacher è che quando metteva in atto delle furbate, erano troppo plataeali e goffe per passare inosservate”, ha scritto nel suo post su ‘X’. Il video che viene preso in considerazione riguarda la primissima curva dopo il rettilineo di Monte Carlo, uno dei GP ancora oggi più amati e allo stesso tempo temuti dai piloti di F1.

Uno dei grandi difetti di @schumacher e’ che quando metteva in atto delle furbate erano troppo plateali e goffe per passare inosservate al contrario di altri piloti (Rosberg a Monaco nel 2014) #F1 pic.twitter.com/7Ms8rUx2Uo — RobertoF1 (@robertofunoat) April 16, 2024

Si vede come l’ex ferrarista, più o meno volontariamente, finisca per ‘intralciare’ il resto del gruppo alle sue spalle finendo per accostarsi in una delle sezioni più strette del circuito.

Viene poi fatto un parallelismo con un altro tedesco: “Al contrario di altri piloti…“. Ed in questo caso viene citato l’ex Mercedes Nico Rosberg e la sua ‘furbata’ sempre a Montecarlo, nel 2014. Un parallelismo che non avrà certamente fatto piacere ai fan di Schumi e nemmeno a quelli di Rosberg.