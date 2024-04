Vigilia di Cagliari-Juventus, con le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in conferenza stampa, Massimiliano Allegri:

«Il Cagliari ha fatto 6 vittorie in casa, 23 dei 31 punti raccolti nelle sfide in Sardegna. Fanno tanti gol negli ultimi 15 minuti, giocare lì sarà complicato. Noi ci giochiamo il posto Champions».

«Pensiamo solo a domani e non al turnover, andiamo avanti un passo alla volta: la gara di domani è fondamentale, vincere ci permetterebbe di fare un salto in avanti decisivo».

«Bisogna essere cauti nei giudizi: Yildiz ha grandi qualità tecniche, gli auguro di fare una grande carriera, sono felice di quello che sta facendo con noi. Lui e Chiesa giocano in zone di campo simili».

«Chiesa è un giocatore molto importante per noi, la polemica della sostituzione nel derby è archiviata: devo valutare tra lui e Yildiz chi giocherà titolare».

«Abbiamo Kean fuori, Milik sta recuperando: se mettessi tutti dentro, non avrei neanche cambi a disposizione. Diventa determinante l’apporto dei giocatori che vengono inseriti in campo a gara in corso».

«Una vittoria è come se valesse doppio in questa fase: la ricerca del successo in questo momento è cruciale. Abbiamo questa trasferta, poi Milan e Roma, poi Bologna per un altro scontro diretto. Tante gare difficili da affrontare».

«L’unica cosa che non è cambiata nel calcio è il peso della difesa e della differenza reti. Roma e Inter sono arrivati in fondo in Europa lo scorso anno, City-Real hanno giocatori di grandissima qualità e tecnica e la Champions League resta una competizione a sé, diversa da tutte le altre».

«Ranieri ha ottenuto risultati importanti dovunque ha lavorato, quello che ha fatto in Inghilterra è stata un’impresa irripetibile. Stessa cosa con il Cagliari: è riuscito a venir fuori da un momento difficile, Ranieri è persona intelligente e di buon senso».

«Non ho tanti dubbi di formazione, Szczęsny è a disposizione e vedrò cosa fare per domani: sul resto non ho grandi punti interrogativi da sciogliere su chi mandare in campo».