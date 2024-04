Italiane in Europa: l’Atalanta difenderà il colpaccio di Anfield? Milan all’Olimpico con la Roma

Prosegue il percorso delle squadre italiane impegnate in Europa. Questa sera si giocheranno diversi match che vedranno protagoniste squadre di Serie A: vediamo nel dettaglio!

Tre le squadre che si giocheranno l’accesso alle semifinali di Europa League. L’Atalanta di Gasperini è vicinissima al passaggio del turno, dopo aver travolto il Liverpool ad Anfield (3-0). Sicuramente è lecito aspettarsi una reazione da parte dei Reds, sebbene una remuntada appaia un’ipotesi complicata: interessante la quota del segno “2” all’intervallo, ipotizzando un’affermazione al primo tempo da parte dei ragazzi di Klopp. Parliamo di 2,07 volte la posta su Planetwin365 e Unibet, mentre su WilliamHill è a 2. Da attenzionare la quota del risultato esatto 3-1 in favore degli inglesi: parliamo di 12,13 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 12 e su Unibet 9,50.

Occhi puntati anche sul “derby” italiano che si giocherà all’Olimpico. Alle ore 21 spazio a Roma-Milan, con i capitolini che devono difendere il gol di vantaggio di San Siro. In questo stadio, i rossoneri hanno vinto tre delle ultime quattro partite e forse anche per questo motivo partono leggermente favoriti: la vittoria del Milan vale 2,43 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,44 e su WilliamHill 2,43. Rispetto al match del Meazza, non sarebbe assurdo pensare ad una partita più vivace: segnaliamo l’Over 2,5 finale, a 1,87 su Planetwin365; su Betclic parliamo di 1,84 volte la posta e su WilliamHill 1,85.

La quarta italiana impegnata in Europa é la Fiorentina, in campo nel quarto di finale di ritorno in UEFA Europa Conference League contro il Plzen. La gara giocatasi in Repubblica Ceca si è conclusa in parità: i toscani non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0, sebbene abbiano avuto non poche occasioni per passare in vantaggio. Nonostante un momento non particolarmente brillante per la Viola, la sensazione è che tra le mura del Franchi possano imporsi Belotti e compagni: occhio alla quota dell’Handicap 1 (-1), su Planetwin365 a 2,12 mentre su Betclic è a 2,04 e su WilliamHill 2,10. Da segnalare anche il “NoGoal”, immaginando che almeno una delle due squadre possa non riuscire ad andare a segno: la quota è di 1,65 su Planetwin365; su Betclic 1,55 e su WilliamHill 1,61.