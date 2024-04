Marc Marquez si ritira: il motivo è clamoroso

La delusione è tangibile per Marc Marquez che ad Austin è caduto mentre era al comando della gara. La Ducati si interroga sul suo futuro

Una caduta che sembra avere l’amaro sapore della resa. Quanto accaduto a Marc Marquez domenica scorsa sul circuito di Austin che ha ospitato come di consueto il Gran premio delle Americhe di MotoGP non era facilmente pronosticabile. Il fuoriclasse di Cervera è infatti scivolato in pista quando era al comando della gara senza che fosse toccato da qualcuno dei suoi avversari.

Il GP è stato poi vinto con pieno merito dall’Aprilia di Maverick Vinales che ha dimostrato come la Ducati sia una moto molto competitiva ma tutt’altro che invincibile. Resta la grande amarezza per Marquez che sognava di centrare sul circuito che più ama la sua prima vittoria stagionale. Appuntamento rimandato invece al prossimo appuntamento.

Tra meno di due settimane si correrà infatti il Gran Premio di Spagna su un altro circuito, quello di Jerez de la Frontera, dove il pluricampione del mondo l’ha fatta spesso da padrone. E secondo quanto riportato dal portale ‘elnacional.cat’, la gara del 28 aprile potrebbe rappresentare una sorta di ultima spiaggia per l’ex alfiere della Honda.

I vertici della Ducati sono alla ricerca di un pilota di alto profilo a cui affiancare Francesco Bagnaia per il 2025, alla luce del contratto in scadenza di Enea Bastianini che con ogni probabilità non verrà rinnovato. E Marquez è, secondo alcuni era, uno dei più autorevoli candidati ad occupare l’ambito sedile.

Marquez, il ritiro si avvicina? Cosa sta succedendo tra lui e la Ducati

Passare da una squadra satellite come il team Gresini alla moto ufficiale fa tutta la differenza del mondo. E Marquez si sentiva, o per meglio dire, si sente assolutamente pronto a soddisfare le richieste e le esigenze di Borgo Panigale. Solo che a quanto pare Domenicali e Dall’Igna non avrebbero intenzione di puntare su di lui.

Secondo i top manager della Ducati il Cabroncito non è più in grado di esprimersi ai livelli precedenti al grave infortunio che lo ha costretto a saltare un’intera stagione, il mondiale 2020. Di qui si starebbero orientando su altri piloti, più giovani e facili da plasmare.

Marquez però non si arrende, da sempre è abituato a lottare come un leone per tutti i grandi traguardi che è poi riuscito a centrare. E anche in questa occasione farà di tutto pur di convincere la Ducati a scommettere su di lui per le prossime stagioni.