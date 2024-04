Roland Garros, tifosi in ansia per Nadal: è UFFICIALE

Roland Garros, tifosi e appassionati in fibrillazione per Rafa Nadal: è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale

Dopo il Double Sunshine, i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, è iniziata la stagione sulla terra battuta, inaugurata dal torneo di Monte Carlo – dove ha trionfato Stefanos Tsitsipas che in finale ha regolato il norvegese Casper Ruud dopo aver eliminato in semifinale Jannik Sinner – e che avrà il suo clou nel Roland Garros.

Mancano ancora sei settimane all’appuntamento con il Slam parigino ma i tifosi sono già in fibrillazione dopo le ultime notizie sul re della terra rossa, quel Rafa Nadal capace di trionfare 14 volte (record assoluto) sul Philippe Chatrier.

Il mancino di Manacor sta vivendo una stagione travagliata tra infortuni in serie, con conseguenti forfait, e voci su un suo imminente ritiro. Ma ora non ci sono più dubbi, è arrivato l’annuncio ufficiale, con i tifosi del fuoriclasse spagnolo e gli appassionati della racchetta che non stanno più nella pelle.

Rafa Nadal, ranking protetto per il Roland Garros

Dei ‘Big Three’, Djokovic, Federer e Nadal, che hanno dominato le ultime due decadi del tennis, ne rimarrà uno solo, il serbo attuale numero 1 del ranking, visto che, a quanto sembra, anche il campione maiorchino sarebbe al passo d’addio.

L’intenzione di Nadal potrebbe essere quella di appendere la racchetta al chiodo dopo le Olimpiadi di Parigi, in calendario la prossima estate, e soprattutto dopo un’ultima apparizione al Roland Garros, il suo ‘giardino di casa’, del quale è stata ufficializzata l’entry list dei giocatori ammessi al tabellone principale del secondo Slam dell’anno.

Ebbene, i tennisti ammessi al main draw sono 104, i primi 99 della classifica Atp più 5 che si avvarranno del ranking protetto, Marin Cilic, Denis Shapovalov, Key Nishikori, Kwon Soonwoo e, appunto, Rafa Nadal, a cui si aggregheranno i 24 provenienti dalle qualificazioni.

Ci saranno, dunque, tutti i primi 99 giocatori del ranking Atp, compreso il compreso il detentore del titolo Novak Djokovic e colui che aspira a spodestarlo dal trono di numero 1 del tennis al termine del torneo parigino, Jannik Sinner.

Il campione altoatesino, fin qui dominatore della stagione guida una nutrita pattuglia di italiani, ben nove. Oltre al numero 2 del mondo, ci saranno Matteo Berrettini, il penultimo ammesso al main draw, con il cut-off, l’ultimo a entrare direttamente nel tabellone principale, che è il n° 99 di Luca Van Assche, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi e Fabio Fognini. A quest’ultimi potrebbero aggiungersi altri italiani provenienti dalle qualificazioni. Insomma, al Roland Garros è grand’Italia nei numeri di partecipanti, con la speranza che lo sia anche in campo.