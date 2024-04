Roma, testa e cuore: sprint decisivo. Serve la serata perfetta

La serata che deciderà una stagione intera. Roma e Milan si affrontano nel ritorno dei quarti di finale di Europa League: in palio un posto in semifinale e un senso a questo rush finale di annata sportiva. I rossoneri hanno raggiunto già il primo obiettivo stagionale, la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi, invece, dovranno ancora sudarsela fino alla fine, e per questo motivo la gara di stasera avrà una valenza maggiore. Non è però tempo di fare calcoli e nemmeno di guardare troppo al risultato dell’andata, che ha dato indicazioni importanti ma che non toglie equilibrio a una gara in cui potrà accadere di tutto.

Nella sfida di San Siro, la formazione di Daniele De Rossi ha dato una grande dimostrazione di forza, mettendo in campo il giusto equilibrio tra qualità e maturità. Al contrario, i ragazzi di Stefano Pioli devono dimostrare di potersi giocare palcoscenici del genere: all’andata i rossoneri non sono scesi in campo, per questo motivo stasera servirà una prova diversa per provare e riequilibrare immediatamente il match, in una cornice – quella dello stadio Olimpico – che di sicuro sarà calorosa.

De Rossi ha dato una grande identità a questa squadra, che stasera dovrà dimostrare di poter gestire alla perfezione momenti cruciali: i giallorossi devono difendere il vantaggio ma fino a un certo punto, perché in gare come queste servirà imporsi dall’inizio alla fine. Questione di mentalità: la Roma ha trovato nuova linfa, stasera servirà il giusto apporto dell’intero collettivo per proseguire dritti verso la finale, verso un trofeo che darebbe un senso completamente diverso a una stagione che, fino a poche settimane fa, sembrava essere indirizzata verso un finale drammatico.

Roma-Milan, le probabili formazioni delle due squadre

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.