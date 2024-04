Bufera Marquez, nuovo problema: Valentino Rossi è solo un ricordo

Un’altra bufera su Marc Marquez, un nuovo ‘caso Valentino Rossi’? Alcuni sono sicuri ed hanno anche indicato il nome

Marc Marquez rappresenta senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della storia della MotoGp. La sua presenza in pista è una vera e propria goduria per milioni di tifosi che da anni ammirano un pilota coraggioso e che non le manda di certo a dire. Anche durante le gare, tra l’altro, il Cabroncito ha sempre dimostrato grande schiettezza e voglia di superare i propri limiti ed, eventualmente, anche quelli degli avversari.

Ne sa qualcosa Valentino Rossi con il quale Marquez ha dato vita ad uno dei duelli più belli ed avvincenti degli ultimi anni di storia della MotoGp. I due si sono dati battaglia, anche con colpi non particolarmente leggeri, soprattutto da parte del pilota spagnolo. Spesso abbiamo visto Marquez finire nella polemica, proprio per alcune mosse ai limiti del regolamento.

Rossi, dal canto suo, si è spesso lamentato proprio per alcuni comportamenti dello spagnolo in pista. Oggi il Dottore è lontano dalle piste come pilota (seppur presenta con la propria scuderia), ma c’è qualcun altro che pare stia prendendo il suo posto nel dare allo stesso Marquez del filo da torcere.

No, non stiamo parlando di un italiano, bensì di Pedro Acosta, giovanissimo pilota che sta facendo discutere anche il suo paese, la Spagna.

Marquez ed Acosta, un’altra rivalità alla Valentino Rossi?

Appena 19 anni ma già tanta voglia di far bene e mettersi in mostra: Acosta ha fatto vedere delle cose davvero importanti in queste prime settimane di MotoGp. Il pilota nativo di Murcia ha raccolto al momento 59 punti, portandosi al quarto in classifica. Appena dietro Martin, Bastianini e Vinales, Acosta è di fatto il terzo spagnolo della classe. Marquez è rimasto dietro.

I due, tra l’altro, si sono resi protagonisti di alcuni duelli su pista e c’è chi – come ha riportato anche il portale ‘ElNacional.cat’ – avrebbe rivisto proprio un duello simile a quello tra lo stesso Marquez e Valentino Rossi fino a qualche anno fa, anche per diverse caratteristiche tecniche legate proprio ad Acosta.

Certo, parliamo di un ragazzo giovanissimo che ha grande consapevolezza di quelli che sono i suoi mezzi. Le prossime saranno settimane cruciali per lui e per capire se effettivamente il suo percorso di crescita stia già potando a dei risultati tali da poterlo considerare tra i candidati alla vittoria finale, per la gioia di GasGas e la disperazione di Marquez che potrebbe avere un altro rivale.