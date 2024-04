In Cina con la Ferrari: ‘nuovo pilota’, c’è la FOTO

Un clamoroso ritorno al passato, lo scatto non lascia spazio a dubbi e celebra un altro pilota con i colori Ferrari

Il prossimo sarà un Gran Premio che potrebbe dare risposte importanti alla Ferrari, soprattutto per quel che concerne le ambizioni future della ‘Rossa’ nella rincorsa all’imbattibilità di Max Verstappen e delle Red Bull.

È accaduto in Australia, a Melbourne, con una storia doppietta che ha svegliato nella maniera più dolce possibile l’Italia intera. Adesso in occasione del GP di Cina che andrà in scena sul circuito di Shanghai, la voglia di rivalsa della Scuderia di Maranello non è mai stata tanto forte. Soprattutto quella di Charles Leclerc che, dopo essere stato ‘battuto’ praticamente in ogni occasione dal suo compagno di squadra, cerca risultati e conferme.

Carlos Sainz è ormai un outsider scomodo e rischia di diventarlo anche per il pilota monegasco. A differenza di Leclerc, confermatissimo in vista del 2025 quando a Maranello approderà un certo Lewis Hamilton, per il 29enne madrileno la storia è assai diversa.

I rumors riguardo alla prossima Scuderia di Sainz si moltiplicano ma per il momento nulla è certo se non la naturale scadenza del contratto dello spagnolo a fine 2024 con il Cavallino Rampante. Ad ogni modo, tornando alla Cina, c’è un pilota che vivrà con grande trasporto il tanto atteso evento.

Si tratta di Zhou Guanyu che per la primissima volta in carriera potrà gareggiare nella pista di casa dopo che la pandemia dovuta al Covid-19 aveva tenuto la Cina lontano dal Circus per lungo tempo.

Lo scatto è virale: era già della Ferrari

C’è quindi grande attesa per il talento su cui la Sauber ha deciso di puntare che spera di poter acciuffare i primi punti del 2024: uno scenario tutt’altro che facile. Ma al di là di ciò par ormai certo come per Zhou Guanyu sia comunque un’occasione davvero speciale correre in Cina.

Il pilota ha rivelato un casco speciale che indosserà durante la gara e col quale renderà omaggio al suo più grande idolo: Fernando Alonso. Un tributo al pilota spagnolo due volte campione del mondo che dopo essere stato al centro di forti rumors di mercato – dalla Red Bull alla Mercedes – alla fine ha deciso di rinnovare per due anni con l’Aston Martin.

Sul casco una vecchia foto del GP di Cina del 2005 che ritrae Zhou con una bandiera dedicata all’ex ferrarista che proprio in quella stagione conquistò il suo primissimo mondiale di Formula 1.

Ma proprio la Ferrari sembra essere al centro dell’ultimo scatto pubblicato dal pilota cinese. Anno 2004, Zhou era sugli spalti per il primo GP della storia in Cina. Il cappellino della Ferrari in testa a testimonianza della sua grande simpatica per la Scuderia di Maranello. “Sono tornato”, recita la didascalia.

Dal 2014 al 2018 non è un caso, forse, che il cinese sia entrato a far parte della Ferrari Driver Academy prima di passare al Renault Sport Academy nel 2019.

Vent’anni dopo, si chiude un cerchio per Zhou Guanyu. In una giornata che per il talento asiatico sarà sicuramente impressa in maniera indelebile per i prossimi anni.