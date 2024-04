Empoli-Napoli 1-0: caduta fragorosa per Calzona

Vince e conquista 3 punti fondamentali per la lotta salvezza l’Empoli contro il Napoli. Gara decisa da una rete di Cerri dopo appena 4 minuti. Crolla il Napoli che perde punti fondamentali nella corsa alla Champions League. Azzurri che dopo il successo del Maradona si ripetono così anche nella gara di ritorno.

Empoli-Napoli, le formazioni

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri. Allenatore: Davide Nicola.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

La partita, il primo tempo

Parte forte subito l’Empoli con gli uomini di Nicola passano alla prima occasione con Cerri. Fazzini lavora un pallone sulla destra, trova Gyasi quasi sulla linea di fondo che mette in mezzo per Alberto Cerri che stacca più in alto di tutti e manda il pallone in fondo al sacco. Primo gol in campionato per l’attaccante che non segnava in Serie A da 3 anni. Succede poco quando al 21′ è lo stesso Cerri a dover lasciare il campo. L’attaccante lascia il posto a Niang dopo un problema al flessore. Al 36′ ancora pericolosi i padroni di casa con Cambiaghi. Contropiede dei toscani con Niang che penetra in area di rigore e trova il tocco per Cambiaghi che a tu per tu con Meret calcia con il mancino trovando il palo esterno. Un minuto dopo è poi Juan Jesus il primo ammonito della gara. Senza particolari e ulteriori squilli si chiude il primo tempo. 1-0 per l’Empoli.

La partita, il secondo tempo

In avvio di ripresa subito cambio per Calzona. Fuori Natan dentro Mazzocchi. Al 54′ prima ammonizione anche in casa Empoli. Ammonito Pezzella dopo un fallo su Politano. 4 minuti e i ragazzi di Nicola prendono un’altro cartellino questa volta per Bartosz Bereszynski dopo un fallo su Osimhen. Al 68′ il primo vero tentativo del Napoli. Kvaratskhelia sgomma in area di rigore e prova il mancino che viene alzato sopra la traversa da Caprile. Non succede più praticamente nulla con l’Empoli che regge l’urto del Napoli senza mai soffrire e porta a casa 3 punti fondamentali. Napoli che abdica così molto probabilmente dalla corsa alla Champions League.