Iannone ha deciso, ora non si torna più indietro: Elodie colta di sorpresa

Novità in arrivo per Andrea Iannone. La decisione ha lasciato tutti sorpresi, non si pensava che potesse arrivare ora. Il campione di superbike farà i conti con questa novità a partire già dal prossimo Round di Assen, per una decisione che alla fine ha messo tutti d’accordo. Anche lo stesso Iannone non ha avuto poi molti dubbi sulla scelta. Magari sarà rimasta sorpresa Elodie, nota cantante e compagna del pilota.

Il loro amore va a gonfie vele, come testimoniato sui social, dove il duo è molto presente. I due sembrano davvero molto affiatati e innamorati, la coppia va avanti alla grande insieme. Nonostante i diversi impegni lavorativi che tengono impegnati entrambi (per l’uno il mondo delle moto, per l’altra concerti e musica) la coppia ha sempre modo di stare insieme e ritagliarsi momenti romantici. Nelle scorse ore hanno fatto parlare alcuni loro scatti nudi a bordo di una piscina, ma non è di certo questa la notizia più importante degli ultimi giorni.

Iannone ha deciso, adesso non si torna più indietro: anche Elodie colta di sorpresa

Si tratta di una nuova partnership messa a segno dal pilota e soprattutto dal suo team, Go Eleven. La collaborazione è piaciuta molto anche al classe ’89 che si è detto subito entusiasta.

Ci riferiamo al suo nuovo sponsor, Pata Snack, una delle aziende di snack salati più importanti sul suolo italiano. Per la precisione è di Mantova e di proprietà di Remo Gobbi. Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la partnership raggiunta con Andrea Iannone che porterà il pilota a sponsorizzare Pata Snack sia sulla propria moto che sulla tuta di gara. A partire, come detto, già dal prossimo Round di Assen. Una scelta che fa felice anche il pilota, secondo quanto ha dichiarato.

“Sono molto felice che una realtà storica ma al tempo stesso innovativa abbia deciso di supportarmi” è l’incipit delle dichiarazioni da parte del classe ’89. Che poi continua: “Il lavoro di squadra e l’impegno sono sicuramente due tra le caratteristiche che ci accomunano, si tratta a mio parere di due aspetti fondamentali”. La chiosa sono i ringraziamenti per il patron di Pata Snack, Remo Gobbi: “Ringrazio lui e la sua azienda, da sempre sono grandi sostenitori del mondo dei motori”.