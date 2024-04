Inter, primo match ball Scudetto: nel derby ancora più bello

Nessuno ci avrebbe mai pensato che l’Inter potesse vincere lo Scudetto nel derby: 2 giorni al primo match-ball con la squadra di Simone Inzaghi che si prepara a chiudere il campionato con cinque giornate d’anticipo.

Di fronte un Milan in difficoltà dopo l’eliminazione dall’Europa League e che si prepara al cambio di guida tecnica dopo una stagione fallimentare con l’eliminazione da tre coppe. Dopo più di un mese e mezzo i nerazzurri tornano in conferenza stampa con la dirigenza che, probabilmente, ha preferito evitare contatti con l’esterno e domande scomode che avrebbero potuto minare un ambiente concentrato verso un solo obiettivo.

Nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia e quella più di dolorosa dalla Champions League l’Inter non si è mai scomposta con un campionato praticamente comandato dall’inizio alla fine e con una sola sconfitta in Serie A, contro il Sassuolo a San Siro. Miglior attacco e miglior difesa del torneo con Lautaro Martinez leader della classifica cannonieri e pronto a tornare alla carica dopo la giornata di squalifica. Un solo indisponibile per i nerazzurri a due giorni dal derby della Madonnina con il solo Cuadrado assente per un affaticamento muscolare e con Simone Inzaghi intenzionato a schierare il miglior undici possibile.

Probabili formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi