Sainz beffato, alla Mercedes ci va un altro: Toto Wolff lo ha già scelto

Il pilota spagnolo Carlos Sainz rischia di essere sorpassato in una lotta molto particolare. Occhio alla decisione del team principal

Il mercato piloti in Formula 1 si infiamma sempre di più. Il campionato è ormai entrato nel vivo e le gerarchie si stanno pian piano definendo in modo sempre più preciso. Come da pronostico, in vetta alla classifica c’è sempre Max Verstappen, che sulla sua Red Bull continua a dominare ogni gara. Tre le vittorie portate a casa finora, e se non fosse stato per il guasto in Australia l’olandese si sarebbe potuto ritrovare oggi con un en-plein.

Dietro di lui il compagno di squadra Sergio Perez, che finora ha ottenuto il massimo dei risultati considerando il talento di Verstappen. Alle spalle delle Red Bull, però, si è aperto uno scenario molto particolare per quel che riguarda il mercato. L’annuncio dell’addio di Lewis Hamilton, che andrà alla Ferrari a partire dal 2025, lascia un posto vacante in Mercedes. Sedile, neanche a dirlo, ambitissimo.

Ecco dunque che Toto Wolff sta lavorando per trovare il miglior sostituto sulla piazza, con tutti i dubbi che e conseguono.

Mercedes, Sainz o Antonelli? Il noto opinionista non ha dubbi

Tra i principali candidati c’è, ovviamente, anche Carlos Sainz. Lo spagnolo lascerà la Ferrari e, al momento, è tra i piloti più in forma di tutto il circus. Due podi ed una vittoria sono un risultato straordinario che lo piazzano di diritto tra i nomi che Mercedes ha segnato sul taccuino.

C’è, però, anche un altro pilota che fa gola a Toto Wolff. Si tratta di Kimi Antonelli, giovane italiano al momento in Formula 1 con il team Prema. Antonelli rappresenterebbe il futuro di Mercedes per parecchi anni e, considerando che è già un pilota Mercedes, non ci sarebbe alcun problema legato a trattative o ingaggi. L’opinionista Will Buxton, infatti, ha parlato ai microfoni di ‘The Red Flag Podcast’, dove ha commentato la concreta possibilità di vederlo in Formula 1 già dall’anno prossimo.

“(Wolff) vuole Antonelli su quel sedile perchè è arrabbiato. Ha perso l’occasione di prendere Max Verstappen nel 2014 e ora non vuole farsi scappare Antonelli. Il 2025 sarebbe comunque difficile per Mercedes, che dovrebbe aspettare il cambio di regolamento del 2026. Potresti quindi inserirlo senza pressioni, così sarebbe pronto per il 2026 perchè conosce la squadra e ha potuto lavorare con George Russell”, ha commentato Buxton.