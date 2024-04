Scontro col pilota italiano: è caos Sainz

Uno ‘scontro’ inatteso, al centro di tutto c’è il pilota della Ferrari Carlos Sainz: ecco cosa succede col rivale italiano

Non vi sono dubbi sul fatto che il 2025 presenterà diverse novità in Formula 1, soprattutto per quanto riguarda i piloti visto che i cambiamenti, almeno teoricamente, rischiano di essere parecchi.

Uno di questi concernerà sicuramente la Ferrari. È infatti ormai noto sin dallo scorso 1 febbraio come la scuderia di Maranello abbia già messo sotto contratto pluriennale Lewis Hamilton, destinato a lasciare la Mercedes dopo anni di grandi trionfi. La decisione del fuoriclasse di Stevenage che approderà a Maranello a 40 anni è stata esaltata e allo stesso tempo criticata: il motivo è presto detto. Non possono essere in dubbio le doti di Hamilton, uno dei piloti più forti e vincenti della storia della Formula 1.

Ma in questo momento l’inglese non sta rendendo secondo le aspettative. I dubbi sorgono a maggior ragione se si pensa che andrà a rimpiazzare il pilota che, probabilmente, per rendimento al momento è secondo solo a Max Verstappen.

L’inizio di stagione vissuto da Carlos Sainz è stato strepitoso. Sempre meglio di Leclerc, tra qualifiche e gara, il 29enne di Madrid ha messo la ciliegina sulla torta vincendo l’unico GP che la Red Bull è stata in grado di perdere, quello di Melbourne in Australia, con Leclerc a completare la doppietta.

Sainz, che duello: decisione ufficiale in arrivo

Ma intanto nelle scorse ore quello che ha riguardato Sainz è stato il suo futuro che, al momento, sembra vicinissimo ad una schiarita. Perché c’è un team su tutti che si sta muovendo e parrebbe ad un passo dal puntare sull’attuale pilota della Ferrari.

Secondo ‘Racingnews365’ Toto Wolff non solo vorrebbe Sainz per l’anno prossimo ma starebbe già trattando i dettagli del contratto che, al momento, è fermo sulla scelta della durata. Si parla di accordo annuale con opzione per il 2026 quando, in Formula 1, cambieranno diversi aspetti nella progettazione delle nuove vetture.

Ad ogni modo non è affatto scontato che sia Sainz il post Hamilton, perché Wolff non ha nemmeno messo del tutto da parte la pista che porta a Kimi Antonelli, prodigio italiano che compirà 18 anni solo il prossimo agosto.

A riferire della possibilità che il giovane Antonelli passi alla Mercedes è Andrew Benson di ‘BBC F1’ che sostiene come il bolognese sia in piena corsa per il sedile lasciato vacante da Hamilton per il 2025. Antonelli grazie al successo nei campionati di cui fanno parte le Feeder Series dispone dei punti necessari per la superlicenza e per competere l’anno prossimo in Formula 1.