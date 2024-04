Serie A, Verona-Udinese 1-0: decide Coppola in extremis

Colpo salvezza del Verona che al Bentegodi vince in extremis 1-0 contro l’Udinese. Dalla sfida salvezza viene fuori una gara bloccata in cui l’Udinese ci prova di più e va più vicino al gol sopra tutto tra la parte finale del primo tempo e il secondo. I gialloblù fanno un grande salto in avanti, lasciando quattro punti più indietro il Frosinone. Il ko di Verona, invece, inguaia l’Udinese che rimane con un solo punto di vantaggio contro il Frosinone e domani dovrà tifare ad ogni costo il Torino. In casa bianconera la situazione sta diventando sempre più complicata. È il secondo colpo salvezza della giornata dopo quello dell’Empoli contro il Napoli.

Verona e Udinese si equivalgono

Per tutta la prima parte della prima frazione Verona e Udinese si equivalgono. Ad animare la sfida ci pensa soprattutto l’arbitro che distribuisce tre ammonizioni nel primo quarto d’ora. Alla mezz’ora sono addirittura quattro i gialli. Proprio l’ultimo ammonito Samardzic tira dalla distanza e sfiora il palo con una vera e propria bomba. Poi nel finale del primo tempo ci prova l’Hellas Verona col solito Noslin, ma viene anticipato dal suo marcatore. Lo stesso Noslin da angolo sfiora il gol di testa. È l’epilogo senza reti della prima frazione.

Ci pensa Coppola

In avvio di ripresa, l’Udinese si fa subito pericolosa. Samardzic serve Bijol in area, ma lo slovacca spara sulla curva del Bentegodi. Qualche minuto più tardi, lo stesso Bijol su angolo stacca più in alto di tutti, ma non inquadra ancora una volta la porta.

Al 64° l’Udinese trova il gol con il solito Pereyra, ma l’azione è viziata da una posizione di fuorigioco e viene annullato.

Al 71° finalmente fa capolino anche il Verona dentro la ripresa: prima ci prova Bonazzoli con un bel tiro di prima intenzione, ma la conclusione viene respinta. Sulla respinta Noslin ci riprova e questa volta e Okoye a dire di no all’Hellas.

I padroni di casa alzano il ritmo di gioco. Folorunsho su una punizione di testa centra una traversa che è solo il preludio al finale.

L’episodio che decide la sfida è il gol di Diego Coppola. Su corner battuto da Duda, la palla arriva in area, dove il difensore di scuola Hellas impatta di testa e batte Okoye. È il gol della vittoria. Negli altre i tre minuti, l’Udinese ci tenta senza trovare alcuna occasione.