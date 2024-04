Sinner ha deciso di stupire tutti: non lo aveva mai fatto prima

Jannik Sinner continua a stupire i suoi tifosi prendendo una decisione a sorpresa che lascia di stucco il mondo del tennis.

Dopo l’eliminazione di Montecarlo Jannik Sinner vuole tornare ad alzare un trofeo per confermarsi sempre più in alto in classifica ATP.

L’appuntamento con il miglior tennista italiano è per il Masters 1000 di Madrid che prenderà il via il 24 aprile ma nel frattempo arrivano notizie sorprendenti su quello che sarà il futuro dell’altoatesino. La scalata verso il primo posto nella classifica ATP continua per Sinner che però ha anche altri obiettivi per quello che riguarda il 2024 che è costellato di impegni per il numero uno italiano.

Jannik Sinner ha deciso di partecipare al torneo di Bastad in Svezia che si terrà dal 15 al 21 luglio. Si tratta di un torneo 250 ATP che si tiene sulla terra rossa, un’occasione per preparare al meglio le Olimpiadi che inizieranno poco dopo.

La decisione del numero 2 al mondo è stata presa proprio in vista della rassegna olimpica alla quale Sinner ha già detto più volte di tenere molto. L’obiettivo di conquistare una medaglia è uno dei primi pensieri dell’atleta azzurro che si è detto molto emozionato di rappresentare l’Italia in occasione dei Giochi di Parigi. Sinner sarà quindi presente in Svezia a luglio per giocare a Bastad subito dopo la conclusione di Wimbledon, altro torneo che potrebbe consacrare definitivamente l’italiano in testa alla classifica ATP.

👋🇮🇹🦊 Ciao Jannik Sinner!

We are very happy that the world number two, and reigning Australian Open champion, is coming to Båstad and Nordea Open this summer.

Make sure to secure your tickets to the highlight of the summer💙#nordeaopen #båstad #tennis #atp

🎥 @atptour pic.twitter.com/Wlo2QKtz9J

— Nordea Open (@NordeaOpen) April 18, 2024