Bagnaia tradito dalla Ducati: bomba dalla Spagna

Non è stato un grande inizio di stagione per il campione del mondo di MotoGP Francesco Bagnaia che già accusa un certo ritardo in classifica

Un avvio di stagione di gran lunga inferiore alle attese e ai pronostici della vigilia. Ci si aspettava molto di più da Francesco Bagnaia nei primi tre gran premi di questo 2024. Il centauro torinese campione del mondo in carica di MotoGP ha ottenuto una vittoria nella gara d’apertura in Bahrain a cui hanno fatto seguito la caduta in Portogallo e un modesto quinto posto ad Austin.

Niente di entusiasmante e soprattutto la sensazione che quest’anno per il pilota piemontese la strada verso il titolo iridato sia decisamente in salita. La Ducati ufficiale resta la squadra da battere con a disposizione la moto più veloce e competitiva del Circus, ma la concorrenza per Bagnaia è cresciuta sia in numero che in qualità.

Il campione deve invertire la rotta già a partire dal prossimo gran premio in programma in Spagna, a Jerez de la Frontera, tra poco più di una settimana. Per rintuzzare gli attacchi e la crescita dei suoi rivali, da Jorge Martin fino al giovane talento Acosta passando per Marc Marquez, Bagnaia dovrà dare un segnale concreto sul classico circuito catalano.

Non sarà un’impresa facile, questo è indubbio, ma dal detentore del titolo iridato ci si aspetta molto di più. E se lo aspettano anche i vertici della Ducati come dimostrano alcune recenti dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato Claudio Domenicali.

Bagnaia-Ducati, siamo alla rottura? Le parole di Domenicali fanno tremare i tifosi

Intervistato da ‘Milano Design Week’, il grande capo del team di Borgo Panigale non ha lesinato critiche al proprio pilota ufficiale mentre ha elogiato il comportamento in pista di Marc Marquez, a cui è stata messa a disposizione la Desmosedici del 2023, quella priva degli aggiornamenti.

“Marc di fatto guida una GP23 e le sue prestazioni vanno messe in relazione con chi ha la sua stessa moto. Oggi tra GP23 e GP24 c’è un po’ più di differenza rispetto al passato“. Una dichiarazione che somiglia tanto a una frecciata, neanche troppo subliminale, allo stesso Bagnaia. Che i vertici della Ducati stiano pensando ad ingaggiare Marquez nel team ufficiale per la prossima stagione?

Tutto può essere e nulla si può escludere a priori: di certo le prestazioni del pilota torinese non sono finora in linea con le aspettative della vigilia e le dichiarazioni di Domenicali lo confermano. Anche Marquez sta vivendo delle difficoltà, ma il suo status in seno alla scuderia emiliana è del tutto diverso.