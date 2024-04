Ducati nel mirino: accuse choc dalla Spagna

Dalla Spagna ancora polemiche sulla Ducati: un altro episodio ha scatenato il risentimento

La vittoria dell’Aprilia di Maverick Vinales in occasione del Gran Premio delle Americhe ha messo fine agli undici successi consecutivi della Ducati in MotoGP. La moto italiana era a un passo dal record di dodici della Honda nel 2014, ma dovrà necessariamente riprovarci. L’intera gara è stata in parte condizionata nel risultato positivo, per la Casa di Borgo Panigale, dalla caduta di Marc Marquez, che stava conducendo una straordinaria performance come poi sottolineato anche dai vertici del team italiano al termine della corsa stessa.

Il campione spagnolo sta rispondendo a ogni possibile aspettativa. Indubbiamente non sarà facile lottare per il titolo, ma a inizio anno sportivo da parte sua non era nemmeno annoverata tra le possibilità, a causa della necessità di adattamento alla nuova sfida con Ducati Gresini, eppure il talento detta legge e ogni fine settimana è considerato nella griglia dei vincitori finali.

La sua due ruote è altamente competitiva, sebbene ad oggi alcuni errori ne stiano condizionando il risultato a tal punto che in Spagna, dopo la caduta del weekend americano, si è addirittura giunti a una teoria, circa la quale la Ducati in realtà l’avrebbe chiamato in squadra proprio per “eliminarlo dalla lotta al titolo”, a vantaggio degli altri suoi piloti. È quanto riferisce ‘ElNacional.cat’.

MotoGP, infiamma la polemica in Spagna sulla Ducati: non vuole far vincere Marc Marquez?

I primi tre fine settimana di gara hanno offerto diverse sensazioni. Il debutto in Qatar è stato quasi un remake delle capacità di Marc Marquez, che ha mostrato il suo repertorio con movimenti già navigati e sicuri. Così ha offerto già la certezza di essere ancora in pieno possesso dei suoi alti valori. In Portogallo il risultato finale è stato condizionato dalla caduta a causa dello scontro con Pecco Bagnaia e durante il GP delle Americhe è precipitato da solo, dopo uno sprint davvero emozionante. La disamina che giunge dalla terra iberica è che il pilota campione in carica sta avendo qualche problema sia nel confronto con gli altri piloti sia con se stesso alla guida delle due ruote.